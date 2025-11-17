Sigue pasando de todo: habría un giro monumental en el futuro de Harold Santiago Mosquera

Harold Santiago Mosquera, el extremo de Independiente Santa Fe, se ha posicionado como uno de los mejores jugadores del Fútbol Profesional Colombiano.

En los últimos tres partidos, el jugador de 30 años anotó tres goles que fueron esenciales para que los 'cardenales' pudieran clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay II 2025.

Y, a raíz de ese destacado rendimiento, varios equipos se han interesado en Harold Santiago Mosquera debido a que a final del año concluye su contrato con Independiente Santa Fe y, de acuerdo con lo que ha manifestado Eduardo Méndez hasta el momento, no podrá ser renovado porque al jugador le han llegado ofertas muy altas.

Según reveló César Augusto Londoño, América de Cali ya llegó a un acuerdo con Harold Santiago Mosquera para que sea 'escarlata' a partir del 2026.

Sin embargo, en los últimos días surgió la versión de que, antes de la oferta de América de Cali, Harold Santiago Mosquera se había comprometido con Millonarios, equipo en el que debutó.

No obstante, recientemente se conoció que podría surgir la posibilidad de que ni América de Cali ni Millonarios se queden con los servicios del extremo. ¿Qué pasaría entonces?

Este es el giro inesperado que tendría el futuro de Harold Santiago Mosquera

Según el periodista Óscar Ostos, que es muy cercano al entorno e Independiente Santa Fe, aún no hay una decisión final en el caso de Harold Santiago Mosquera.

"Se intensifican los llamados desde el exterior para Harold Santiago Mosquera. Su gran nivel en Santa Fe no solamente llama la atención acá", señaló el periodista en su cuenta de X.

"Cuentan que aún no se dice la última palabra. Veremos", concluyó.

Harold Santiago Mosquera le prometió profesionalismo a Independiente Santa Fe hasta el final

En medio de la ola de rumores, Harold Santiago Mosquera emitió un comunicado oficial en el que aseguró que está totalmente enfocado en Independiente Santa Fe y que se entregará al máximo hasta el último segundo.

"Cualquier decisión sobre mi futuro será comunicada en su momento, de manera oficial, y con el respeto que merece tanto Santa Fe como cualquier institución interesada", referenció.