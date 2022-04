Battaglia se fue "dolido" por la derrota de Boca Juniors en Cali

Boca Juniors inició el martes su camino hacia la ansiada conquista de su séptima Copa Libertadores con una accidentada derrota 2-0 en su visita al colombiano Deportivo Cali, en la apertura del Grupo E.

Sebastián Battaglia, técnico del cuadro ‘Xeneize’, se refirió a lo que fue el partido en conferencia de prensa, donde aseguró que su equipo “tuvo las más claras”.

"Estábamos haciendo un partido correcto, un partido bastante parejo. Una pelota parada termina abriéndolo. En el primer tiempo tuvimos dos o tres situaciones para convertir. Tuvimos las más claras. En el segundo, no pasaba nada y por una pelota parada se termina abriendo"

Con varios lesionados en la parte defensiva, el técnico argentino no sacó excusas y aseguró lo siguiente:

Tenemos que convivir con esto. Y, a partir de ahí, acomodarnos de la mejor manera

Battaglia “dolido” por la derrota contra el Cali

"Nos vamos con una derrota que nos duele", afirmó el técnico argentino, quien aseguró que su equipo había hecho un partido correcto.

"Las que tuvimos no las pudimos concretar. Hay que mejorar en eso, mejorar en el juego, sostener la intensidad en mayor tiempo del partido"

Por último, pasando la pena de la derrota, el técnico argentino ya piensa en lo que será la segunda jornada de la Copa Libertadores 2022.

"Son once contra once y tenemos la exigencia por lo que significa el nombre de nuestro club. Que haya ganado Always Ready no me sorprende. Es una cancha difícil, donde hay altura. La Copa es difícil. Nuestro equipo hizo un partido correcto, con equivocaciones que nos cuestan el partido y nos vamos con una derrota"

Deportivo Cali, líder de su grupo en la Libertadores

El conjunto colombiano comparte la primera posición del Grupo E con Always Ready, que en otro resultado sorpresivo derrotó a Corinthians por la misma diferencia.

La próxima semana, los colombianos viajarán a suelo brasileño, mientras que Boca deberá levantar cabeza ante los bolivianos en Buenos Aires.

