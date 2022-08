Escalera al sueño: Sebastián Montoya llegó a Red Bull y se ilusiona con correr en la F1

Paso a paso, pero caminando siempre hacia adelante y con confianza de llegar lejos. Ese es el transitar de Sebastián Montoya en su corta carrera en el objetivo de convertirse algún día en uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1.

Con 17 años, 'Sebas' es una de las esperanzas del automovilismo de cara al futuro eso lo ha reflejado en la Fórmula Regional, en donde compite actualmente teniendo granes presentaciones, pero no se conforma.

Si hay algo que caracteriza a Sebastián Montoya, es que es humilde y mimado, por eso no habla mucho de su talento, pero sí de hacia a dónde quiere llegar. Es consciente de que su único objetivo es triunfar en la élite y superar lo hecho por su padre, Juan Pablo Montoya, pero lo dice desde la admiración y humildad, pues es aterrizado y sabe cuál es su lugar hoy.

Recientemente, el joven piloto subió un escalón hacia su sueño y ahora lo ve más de cerca. La semana pasada fue confirmado por Red Bull para hacer parte del programa para jóvenes atletas que opera en un centro de alta tecnología en Salzburgo, Austria, y en el que espera seguir progresando hasta llegar a la Fórmula 1. Esto le dijo a NoticiasRCN.com en un breve diálogo durante una atención a medios en Bogotá.

Sensación cuando se enteró que iba a Red Bull

No te creo. Honestamente es algo es que uno no se cree. Pensé que era un chiste, pero me dijeron que en verdad estaban interesados y quedé muy sorprendido. Mi papá me dijo que yo estaba trabajando muy duro este año y que finalmente necesitaba entender lo que significa andar rápido y lo que tengo que hacer. Que mi papá, con toda la experiencia que tiene, me diga eso, significa que estoy haciendo algo bien. Es un sueño tener a toda esta gente a mi lado apoyándome.

¿Qué de diferente puede encontrar en la preparación Red Bull respecto a otros equipos?

"Es muy bueno porque me enseñan cómo hay que trabajar adentro y afuera de la pista. Cómo debo entrenar, cómo me debo preparar para los fines de semana de carrera, no solo cuando tengo tiempo como ahora, sino en las semanas en las que solo tengo un día libre. Me ayudan a estar preparado y a entrar a ese 'race mode' (modo carrera).

En un podcast con nosotros en NoticiasRCN.com, Su papá nos dijo que usted necesita darse cuenta de lo bueno que es. ¿A donde le dice él que usted puede llegar?

Él me dice que lo que quiera lo puedo conseguir. Es muy chistoso porque me dice que realmente yo no entiendo lo bueno que soy y no quiero decir que me doy cuenta que soy muy rápido, pero sí que puedo hacer cosas muy bien. Eso es algo que me estaba costando porque me gusta ser una persona humilde porque si a uno se le sube el ego a la cabeza, no se es tan querido por la gente como uno puede ser y lo que yo quiero es ser una buena persona día a día. Finalmente, entender que uno puede tener ese balance de ser bueno y a la vez querido y una persona de la gente, es bastante bueno porque me da la confianza de que puedo lograr las cosas con el apoyo que tengo detrás.

Todos hablan de Juan Pablo, pero, ¿qué tan importante ha sido el rol de su mamá, Connie, en su carrera?

Es muy chistoso porque en la casa decimos que ella es la jefa y la dictadora. Yo soy un niño normal, voy al colegio y estudio en las tardes y ella me ayuda a manejar todas esas cosas. Me dice que debería ir al gimnasio de la casa para poder hacer todo, también me ayuda a organizarme con las entrevistas. De verdad que hace mucho por mi y siempre soy agradecido con ella porque hace cosas increíbles por mi. La quiero mucho.