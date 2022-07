Emocionante: el festejo de Sebastián, en homenaje a su padre Freddy Rincón

El atacante Sebastián Rincón le dio la victoria a Barracas Central contra Patronato, en la décima jornada de la Liga Profesional argentina tras un partido que se vio envuelto en polémicas al final, donde se presentaron graves incidentes y además en arresto de algunos futbolistas que se enfrentaron a la policía.

Sin embargo, dejando de lado esos lamentables hechos, durante el partido se vivió un emocionante acontecimiento y fue cuando Sebastián anotó para Barracas Central y durante su festejo recordó a su padre Freddy Rincón.

Hijo del exjugador de la Selección Colombia Freddy Rincón, quien falleció el 13 de abril, se quitó la camiseta de su equipo, donde debajo tenía otra con la cara de su padre y el famoso gol del ‘Coloso de Buenaventura’ contra Alemania en el Mundial de 1994.

Rincón, quien ingresó en el minuto 83 y anotó en el 90 +1, publicó un emotivo mensaje para su padre en las redes sociales.

No sabes la falta que me hace recibir tu llamado después de cada partido, pero sé que desde el cielo estás orgulloso de mí. No te imaginas la falta que me haces Freguar TE AMO