¿Por qué Gamero no tuvo resultados en Junior? Sebastián Viera rompió el silencio

Para muchos aficionados del Junior de Barranquilla ha sido en secreto la salida de Alberto Gamero en el 2017, pues tratándose de uno de los mejores entrenadores del fútbol colombiano, el samario no pudo adaptarse a la institución rojiblanca y se consumó su salida después de tan solo cuatro meses al frente del equipo.

Gamero firmó con el Junior en diciembre del 2016 y su salida se hizo oficial en marzo del año siguiente. Sus resultados no fueron para nada buenos y muchos hinchas se preguntan por qué el samario no pudo rendir en el banquillo del club como lo ha hecho otras instituciones como el Tolima y actualmente en Millonarios.

Han pasado seis años y Sebastián Viera, excapitán e ídolo de la institución barranquillera habló para Caracol Radio acerca de lo que fue el paso de Gamero en el Junior.

Inicialmente el portero uruguayo quiso desprenderse un poco de la presión de la pregunta y dijo: “Después nos tomamos un café y hablamos” “Yo creo que las cosas no le salieron. Para mí la pretemporada se manejó mal, no se hizo como se tenía que hacer. No teníamos la nómina que últimamente tiene el Junior y lo otro es que no podíamos jugar en el Metropolitano y jugábamos en Cartagena entonces costaba un poco más”.

“La idea de él era muy buena, me gustaba mucho los entrenamientos, pero yo creo que no teníamos la nómina que hoy en día tiene el Junior y la pretemporada se hizo en Paipa, amistosos en Bogotá, chicos nuevos, después jugamos en Cartagena. Tuvimos un gran golpe en Libertadores porque no clasificamos por un gol, entonces hubo varias cosas”, agregó.

Actualmente Viera no ha encontrado equipo para continuar con su carrera profesional y trabaja en la parte dirigencial del Atlético Huila.