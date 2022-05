Tema nacional: presidente de Argentina sobre la violencia de género tras caso Villa

Sebastián Villa está en el ojo del huracán tras la denuncia que interpuso una mujer por abuso sexual una semana atrás y aunque el futbolista ya ha sido imputado, la violencia de género es un tema que incumbe a todo el mundo y por esa razón, el presidente de Argentina se pronunció sobre esa situación.

Alberto Fernández, en el programa de la radio argentina Ahora, fue cuestionado sobre la violencia de género tras la denuncia contra Sebastián Villa.

"Es una pregunta muy difícil de contestar para un presidente, te lo digo con toda franqueza porque su opinión tiene un peso superlativo. Lo que yo digo es que la sociedad argentina no puede soportar más conductas de esta naturaleza, no las puede tolerar, o sea, la Argentina tiene que ser respetuosa con el género que sea, y cada argentino, argentina o argentine que viva en este país, debe ser respetado en la condición que elige él"

Además, el presidente afirmó que no hay ninguna justificación para la violencia de género.

"No existe ninguna posibilidad de admitir, o de entender, o de explicar, o de justificar que alguien por su sexo someta a otro. De esto estoy absolutamente seguro, no puede ser que en el siglo 21 esto pase, y cuando pasa, tenemos que ponernos al lado de la víctima, definitivamente, yo eso es lo que siento”

Presidente de Argentina sobre el caso Sebastián Villa

Al ser pregunto sobre la denuncia contra el futbolista de Boca Juniors, Fernández dijo lo siguiente:

"No quiero dar opiniones de ese caso concreto. Creo que he sido muy terminante y esto que dije vale para todos los casos. Digo, no es posible que seamos tolerantes con este tipo de cosas. No es posible, no es posible. El mundo ya no tolera este tipo de cosas, hay un cambio cultural que ha dado el mundo, gracias a Dios", pero de nuevo reiteró su molestia con los acusados de violencia de género.

"Cuando alguien piensa que la mujer es alguien que puede verse sometida al género masculino, por favor, esa es una mentalidad de la Edad Media que en el siglo 21 no se permite, no aguanto más que las mujeres por ser mujeres no consigan trabajo o que ganen menos que un hombre. Estoy hablando de cuestiones laborales, dense cuenta lo que pienso sobre el sometimiento sexual de una mujer por la decisión de un hombre, asco me da, un profundo asco, entonces lo que digo es que ese tema ya no tendría que ser tema de debate en Argentina, deberíamos estar muy convencidos todos de que esas cosas no se pueden permitir”