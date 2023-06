Sebastián Villa y los castigos que tendrá que pagar para no ir a la cárcel

El futbolista colombiano Sebastián Villa fue condenado a pagar 25 meses de prisión condicional por el caso de violencia de género contra su expareja, Daniela Cortés.

"Condenar a Villa Cano a la pena de 2 años y un mes de prisión por ser autor de lesiones leves agravadas y por mediar violencia de género y amenazas coactivas...", dictó la sentencia.

Villa fue condenado por los hechos ocurridos el 27 de abril del 2020, donde Daniela Cortés fue víctima de gritos y amenazas por parte del jugador. Sumado a esto, afirmó haber sido víctima de maltrato en reiteradas ocasiones años atrás.

La justicia argentina notificó a Daniela Cortés de la decisión, y ella manifestó su voluntad de no estar presente cuando fuera leída la sentencias contra el futbolista.

Los castigos para Sebastián Villa

La sentencia emitida por la justicia de Argentina ordenó que Villa debe presentarse a las autoridades cada dos meses. Además, le prohíben tener más contacto con Daniela Cortés.

Sumado a esto, no puede consumir drogas, tomar alcohol, y debe tomar una terapia psicosocial. Cabe resaltar que Villa no irá a la cárcel debido a que no cumple el mínimo de tiempo para ir a prisión, que son tres años.

Sumado a esto, Villa podrá salir de Argentina, pero solo con permisos judiciales, y exclusivamente para temas laborales. El jugador no continuará siendo parte de Boca Juniors.

El otro juicio contra Sebastián Villa

Sin embargo, Sebastián Villa enfrenta otro juicio en Argentina, el cual tendrá lugar a finales del 2023.

El jugador enfrenta otro proceso judicial por abuso sexual con acceso carnal agravado y por lesiones, después de ser denunciado por Támara Doldán, una mujer argentina quien instauró una denuncia en mayo de 2022.