¿Qué pasa si la Selección Colombia pierde o empata ante Bolivia por eliminatorias?

La Selección Colombia se juega una final anticipada este jueves en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

El duelo contra Bolivia, válido por la penúltima fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, definirá gran parte de su destino. Desde las 6:30 p.m. rodará el balón y los hinchas podrán seguirlo en la señal principal de Canal RCN y en su aplicación oficial.

El equipo de Néstor Lorenzo llega con 22 puntos en la tabla, ubicado en la sexta casilla, lo que significa estar al límite de la zona de clasificación directa. Por eso, las cuentas son claras, pues ganando asegura el cupo, mientras que empatar o perder abriría la incertidumbre hasta la última fecha.

El panorama si Colombia empata con Bolivia

Un empate dejaría a Colombia con 23 puntos, una cifra que la mantendría en puestos de clasificación directa, aunque sin margen de error. En este escenario, la "tricolor" tendría que jugarse la vida en su visita a Venezuela, donde estaría obligada a sacar al menos un empate más.

Además, dependería de lo que ocurra en otros partidos, en especial del cruce entre Argentina y Venezuela, que podría alterar las posiciones y definir si la clasificación llega de manera anticipada o se posterga.

¿Qué pasaría si la Selección Colombia pierde?

El peor de los escenarios, además de histórico, sería una derrota en Barranquilla. Con ese resultado, Colombia se quedaría con 22 unidades, en el borde de la clasificación y con riesgo de ser superada por rivales directos.

De darse esa situación, la selección llegaría al duelo contra Venezuela con la obligación de sumar, mientras observa de reojo lo que ocurra en el Bolivia vs. Brasil, un partido que podría jugarle a favor o en contra.

En contraste, si Colombia logra la victoria frente a Bolivia, asegurará su cupo matemáticamente y hasta podría aspirar a un tercer o cuarto lugar en la tabla, sellando de manera brillante su camino hacia el Mundial 2026.