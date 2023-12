Brayan Vera planea defender el invicto de la Selección Colombia: "Queremos ganar"

Este martes 5 de diciembre, David Macalister Silva y Brayan Vera atendieron a los medios en la previa de los dos amistosos que afrontará la Selección Colombia, contra Venezuela y México. El defensor de Real Salt Lake, quien surgió en Itagüí Leones, celebró el llamado de Néstor Lorenzo y espera debutar con la 'amarilla'.

Vera ha sido uno de los futbolistas colombianos que se ha destacado en la MLS. Desde que llegó al equipo que dirige Pablo Mastroeni, proveniente del América de Cali, ha disputado 32 partidos, en los cuales se ha reportado con tres goles y una asistencia. El zaguero oriundo de San Luis, de 24 años, espera cumplir con las expectativas para ser tenido en cuenta para futuros compromisos.

"Estoy muy contento por esta oportunidad que se dio y que se me brinda. Ahora lo importante es entrenar y pararnos bien para esos dos partidos que se vienen. Este es uno de los mejores años que he tenido y estoy muy contento por lo que he hecho", empezó diciendo el defensor antioqueño.

Brayan Vera habló de su crecimiento en la MLS

"Me están poniendo de central, ahí es donde podría jugar. De lateral también me he sentido bien, donde él me quiera poner está perfecto. Últimamente ha crecido mucho, tiene buen ritmo de juego, es muy intensa y tuve la habilidad de adaptarme lo más rápido posible a esa liga", agregó el polifuncional futbolista, quien también pasó por el Lecce y Cosenza Calcio.

La actitud con la que Brayan Vera afrontará su llamado a la Selección Colombia

"Vengo con una mentalidad positiva de poder ayudar a la Selección Colombia. No tengo que venir a demostrar nada porque ellos ya saben lo que yo puedo hacer y simplemente es demostrarme a mí mismo y qué puedo mejorar. Es muy importante el invicto de la Selección, pero pues vamos a ir con la mentalidad de ganar, no importa si es amistoso, queremos ganar", concluyó el defensor, quien hizo parte de categorías juveniles de la 'amarilla', de la mano de Arturo Reyes.