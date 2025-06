Atención, Selección Colombia: se conoció una noticia de ÚLTIMO MOMENTO para el partido vs. Perú

La Selección Colombia volverá a tener actividad en las Eliminatorias Sudamericanas el próximo viernes 6 de junio. Su rival será Perú, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, y el partido iniciará a las 3:30 de la tarde.

La 'tricolor' ya ha tenido tres bajas inesperadas. Primero salió de convocatoria Jhon Córdoba por lesión y después Juan Fernando Quintero y Rafael Santos Borré por la misma razón.

Sin embargo, Perú también tiene a un jugador clave en duda. La razón es que su club le hizo unos exámenes diagnósticos y confirmó que tiene una lesión. ¿De quién se trata?

Perú perdería a André Carrillo para su partido vs. la Selección Colombia por Eliminatorias Sudamericanas

"André Carrillo se sometió a pruebas médicas en Corinthians y le diagnosticaron una lesión en el músculo posterior del muslo izquierdo. El Timao no informó el plazo para la recuperación", se aseguró en Momento Deportivo, el medio peruano.

"Por el momento, seguirá convocado y lo evaluarán día a día", complementó.

No obstante, aunque no se ha revelado un tiempo de incapacidad, sí se ha mencionado que lo más probable es que no alcance a recuperarse para enfrentar a la Selección Colombia en Barranquilla.

¿Quién fue el último convocado de la Selección Colombia para los partidos vs. Perú y Argentina?

Tras la lesión de Rafael Santos Borré, que ingresó en convocatoria por la baja de Jhon Córdoba, Néstor Lorenzo tomó la decisión de llamar a Luis Suárez, el delantero del Almería.

Ahora, tras esa noticia, resta esperar si el cuerpo técnico llamará a otro jugador por la baja de Juan Fernando Quintero o, por el contrario, se quedará así.