🔴 Colombia vs. Rumania EN VIVO ONLINE: partido amistoso en directo

La Selecci贸n Colombia se enfrenta este martes 26 de marzo a Rumania en un juego amistoso que se llevar谩 a cabo en Madrid, Espa帽a. Siga aqu铆 el minuto a minuto online y en directo del partido que se disputar谩 en el Metropolitano.

Colombia vs. Rumania EN VIVO

N茅stor Lorenzo modificar铆a algunos jugadores para lo que ser谩 el partido en Madrid y no saldr铆a con su once titular frecuenta con la intenci贸n de buscar nuevas variantes de cara a lo que ser谩 la Copa Am茅rica de Estados Unidos.

隆饾檹饾櫎饾櫃饾櫎饾櫒 饾櫂饾櫎饾櫍 饾樉饾檴饾檱饾檴饾檲饾樈饾檮饾樇!



馃啔 馃嚪馃嚧

馃棑 Martes 26 de marzo

馃暈 2:15 p.m. (hora COL)

馃彑 Metropolitano de Madrid

馃弳 Fecha FIFA

馃摵 F煤tbol RCN @CanalRCN - @GolCaracol

馃師 https://t.co/JojWGWfidK #TodosSomosColombia 馃嚚馃嚧 pic.twitter.com/S3nBvpoN6E 鈥 Selecci贸n Colombia (@FCFSeleccionCol) March 26, 2024

N茅stor Lorenzo, tras victoria contra Espa帽a

"James es un gran jugador, distinto, est谩 buscando su mejor forma y pensamos que lo mejor era que le rinda al equipo en el segundo tiempo y lo hizo muy bien. Ha demostrado que tiene mucho para dar a la selecci贸n. Uno sabe lo que puede dar James. La selecci贸n la siente de una manera especial. (Partido) El primer tiempo no me gust贸, lleg谩bamos tarde a las presiones y eso nos hac铆a correr atr谩s de la pelota y eso no es lo que hab铆amos planteando.

Mejoramos en el segundo tiempo. (Victorias sobre Brasil, Alemania y ahora Espa帽a) Le gan贸 el equipo, le gan贸 Colombia, le ganaron los muchachos. Creo que se ha trabajado mucho en esa parte de ser protagonista, de jugar contra cualquier selecci贸n de igual a igual. A veces nos cuesta, hoy nos cost贸 en el primer tiempo.

No deje de leer: James Rodr铆guez y 鈥楯uanFer鈥 Quintero regresan a Madrid, ciudad que los vio brillar

Espa帽a es un gran equipo y por momentos nos domin贸 y a m铆 no me gusta que me dominen. Creo que el equipo ha trabajado para salir airoso, para cambiar desde lo t谩ctico y la actitud de ser dominado a dominar o tener un mejor control del partido. En el segundo tiempo presionamos mejor y pudimos hacer tres o cuatro pases despu茅s de recuperar que era fundamental".

