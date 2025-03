Salió la convocatoria de Colombia vs. Brasil y Paraguay: Néstor Lorenzo dio sorpresas

Néstor Lorenzo le puso fin a la espera y reveló su convocatoria para afrontar la próxima doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El estratega argentino, de 59 años, dio varias sorpresas para visitar a Brasil y recibir a Paraguay.

La Selección Colombia espera enderezar el rumbo tras las derrotas sufridas contra Uruguay (3-2) y Ecuador (0-1). La 'tricolor', que en cierto punto estuvo cerca de hacerse con el liderato del certamen clasificatorio de Conmebol, descendió a la cuarta casilla. Los de Lorenzo tienen 19 puntos, los mismos que la escuadra de Sebastián Beccacece, uno menos que la 'celeste' y seis menos que Argentina.

Colombia, que no podrá contar con Jhon Durán para el duelo contra la pentacampeona del mundo (acumulación de tarjetas amarillas), irá por su primer triunfo en territorio brasileño. Lorenzo y compañía ya lograron la primera victoria contra la 'verdeamarela' por Eliminatorias (2-1 en el Metropolitano), por lo cual están ilusionados con una nueva gesta.

Lorenzo mantuvo la base de jugadores que lograron el subcampeonato en la última edición de la Copa América; sin embargo, acudió a ciertos futbolistas que no tenían continuidad en la Selección Colombia. No olvide que los dos partidos de la 'amarilla' serán transmitidos por el Canal RCN, así que no se pierda las emociones de una doble jornada decisiva para el combinado nacional.

Selección Colombia: convocatoria oficial para enfrentar a Brasil y Paraguay

Álvaro Montero – Millonarios F.C. (COL). Camilo Vargas – Atlas F.C. (MEX). Carlos Cuesta – Galatasaray S.K. (TUR). Cristian Borja – Club América (MEX). Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C (ENG). David Ospina – Atlético Nacional (COL). Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR). James Rodríguez – Club León (MEX). Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG). Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG). Jhon Arias – Fluminense (BRA). Jhon Córdoba – F.C. Krasnodar (RUS) Jhon Jáder Durán – Al-Nassr F.C. (KSA). Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA). Johan Mojica – R.C.D. Mallorca (ESP). Jorge Carrascal – F.C. Dínamo Moscú (RUS). Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG). Juan Fernando Quintero – América de Cali (COL). Kevin Castaño – River Plate (ARG). Luis Díaz – Liverpool F.C. (ENG). Luis Sinisterra – A.F.C. Bournemouth (ENG). Marino Hinestroza – Atlético Nacional (COL). Rafael Santos Borré – S.C. Internacional (BRA). Richard Ríos – Palmeiras (BRA). Santiago Arias – E.C. Bahía (BRA). Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA).

Brasil vs. Selección Colombia por las Eliminatorias: hora y dónde ver

Día: jueves 20 de marzo.

jueves 20 de marzo. Hora: 7:45 p. m. (Colombia).

7:45 p. m. (Colombia). Estadio: Arena BRB Mané Garrincha.

Arena BRB Mané Garrincha. Árbitros: Alexis Herrera (Venezuela) y Juan Soto (Venezuela - VAR).

Alexis Herrera (Venezuela) y Juan Soto (Venezuela - VAR). Fecha: 13.

13. Transmisión: Canal RCN.

Selección Colombia vs. Paraguay por Eliminatorias: hora y dónde ver