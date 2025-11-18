Así fue la presentación oficial de la Selección Colombia de Creadoras de Contenido F.C en El Campín

La Selección Colombia de Creadoras de Contenido F.C dio un paso clave en su consolidación nacional tras realizar su primera presentación oficial en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Este nuevo proyecto reunió a mujeres dedicadas al deporte desde la creación de contenido con el propósito de impulsar el talento femenino y abrir nuevos espacios de visibilidad en el país.

¿Qué representa la Selección Colombia de Creadoras de Contenido FC?

Durante el evento en El Campín, el proyecto presentó a sus primeras integrantes, su estructura deportiva y el plan de trabajo con el que buscará conectar el fútbol femenino con la influencia digital.

La Selección Colombia de Creadoras de Contenido F.C apuesta por un modelo donde deportistas, influencers y comunicadoras deportivas se unen para demostrar que el contenido y el deporte pueden caminar en la misma dirección.

El proyecto cuenta con el respaldo de varias organizaciones aliadas como Bogotá Revive, All Sport y Team Voice. La presentación dejó claro que el objetivo es proyectar un equipo competitivo dentro y fuera de la cancha, capaz de generar impacto en audiencias jóvenes interesadas en el deporte femenino.

Futbolista de la Selección Colombia de Creadoras de Contenido mostró su entusiasmo

Una de las voces más destacadas fue la de la creadora de contenido Dani Goals, quien resaltó la importancia de este espacio para fortalecer los sueños de las nuevas generaciones.

Expresó que pertenecer a este grupo representa un compromiso con las mujeres y niñas que encuentran en el fútbol una posibilidad real de formación, crecimiento y expresión.

Para mí es un orgullo hacer parte de esta selección y todas estamos muy felices de estar acá para representar de la mejor manera al fútbol y a las mujeres. Nos esforzaremos por entrenar duro y por generar contenido para que todas las niñas que sueñan con ser profesionales puedan hacerlo paso a paso.

Por su parte, Juan Daniel Roa, exjugador profesional y ahora director técnico del equipo, subrayó el esfuerzo que se ha realizado para consolidar una identidad deportiva sólida.

Afirmó que el proceso de entrenamiento avanza de manera positiva y que el enfoque principal será potenciar la visibilidad del fútbol femenino desde la creatividad y el contenido digital.

También insistió en que el equipo tiene talento para destacarse y proyectarse en próximos encuentros.

Hemos venido trabajando muy bien y afianzado el equipo. Acá lo importante es darles visibilidad a las mujeres para darle más auge al fútbol femenino, a través del deporte y de la creación de contenido. Seguiremos trabajando para empezar con el pie derecho. Hay buen equipo y con el pasar de los entrenamientos lo demostraremos en la cancha, mencionó.

La presentación en El Campín marcó el inicio oficial de una propuesta que busca integrar comunidad, deporte y contenido en un solo movimiento.

Con la Selección Colombia de Creadoras de Contenido F.C, Colombia suma una novedosa apuesta para seguir impulsando el liderazgo femenino en el deporte.