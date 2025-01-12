Así quedó eliminada la Selección Colombia del Mundial Femenino de Futsal: dura derrota ante Argentina

El sueño de la Selección Colombia femenina de futsal llegó a su fin este lunes en Filipinas, luego de caer 4-1 ante Argentina en los cuartos de final del primer Mundial Femenino organizado por la FIFA.

RELACIONADO Pékerman se sinceró y reveló secretos que guardó tras dejar la Selección Colombia

El equipo nacional, que había tenido una destacada fase de grupos, no pudo contra la potencia albiceleste, que se convirtió en la primera selección clasificada a las semifinales del torneo.

La ilusión estaba intacta, pero Colombia se topó con un rival sólido, efectivo y con amplia experiencia internacional.

Argentina aprovechó los primeros minutos del compromiso para marcar diferencia, un golpe del que las cafeteras no lograron recuperarse.

El balance de Colombia en el Mundial de Futsal

A pesar de la eliminación, el combinado colombiano dejó buenas sensaciones. Su participación fue positiva en el grupo B, donde terminó segunda con seis puntos, tras vencer a Tailandia y Canadá, y caer únicamente contra España.

En esa fase acumuló siete goles a favor y seis en contra, demostrando carácter, orden y una identidad clara de juego.

El técnico nacional, Roberto Bruno, destacó el proceso y el crecimiento de su plantilla:

"Bonita experiencia, era un grupo joven, nos deja enseñanzas para el futuro. Ahora darles ánimo, están golpeadas, pero esto es el juego", declaró tras la derrota. También resaltó que Argentina supo aprovechar los momentos clave del partido y que la experiencia servirá para fortalecer el proyecto deportivo.

Las jugadoras que representaron al país

Colombia viajó a Filipinas con una convocatoria joven, con presencia de futbolistas de clubes nacionales e internacionales.

Entre las seleccionadas se destacaron:

Dayana Rivera, Danna Rodríguez, Laura Bustos y Allison Olave (Civil United S.C); Paula Valencia (Jhon Jota Sport); Elizabeth Guerra (CD Salesianos, España); Karen Torres (Club Unión, Ecuador); Merlin Salcedo (Civil United S.C); Diana Celis (Deportivo Llaneros); Isabella Mosquera (C.D Politécnico); Nicole Mancilla (Independiente Cali); Melissa Jaimes (FC Meigas, España); Alejandra Apráez (Nacional, Uruguay); y Angely Camargo (San Lorenzo, Argentina).

Colombia se despide con la frente en alto de un Mundial histórico, que marca el inicio de un nuevo capítulo para el futsal femenino del país.