Pékerman se sinceró y reveló secretos que guardó tras dejar la Selección Colombia

Las declaraciones de José Pékerman, extécnico de la Selección Colombia, volvieron a generar movimiento en el mundo del fútbol después de que el entrenador argentino decidiera, por primera vez en años, hablar abiertamente sobre su salida, sus sensaciones y varios sucesos que nunca había compartido públicamente.

Sus palabras han despertado interés porque llegan en un momento en el que la selección continúa bajo la dirección de Néstor Lorenzo, uno de sus hombres de confianza.

¿Qué dijo Pékerman sobre su salida del equipo colombiano?

En una conversación con el periodista Yeltsin Ríos, Pékerman describió con franqueza lo que significó poner fin a su ciclo en Colombia, un proceso que llevó al país a sus mejores desempeños mundialistas en 2014 y 2018.

En Colombia me fui con mucha tristeza, dijo Pékerman.

El técnico admitió que el final fue distante de lo que había imaginado y que se marchó con la sensación de haber dejado tareas pendientes.

El entrenador explicó que su mayor frustración fue no contar con el tiempo y las condiciones necesarias para replicar el proyecto que había desarrollado con éxito en Argentina.

Yo creo que en Colombia me fui con mucha tristeza, en el sentido que un plan similar hubiera querido realizar al de Argentina. Lamentablemente me frustré, porque la mirada estaba puesta arriba y yo tengo otras formas. Creo que todavía se puede mejorar mucho, mencionó.

Pékerman recordó también que lesiones clave complicaron tramos importantes del ciclo y señalaron momentos determinantes, especialmente en el camino hacia el Mundial de Rusia.

Aún así, expresó que conserva un enorme aprecio por el país y por los jugadores que acompañaron sus etapas mundialistas.

¿Qué reveló Pékerman sobre el futuro del fútbol colombiano y el Mundial 2026?

En otro tramo de la entrevista, José Pékerman, extécnico de la Selección Colombia, destacó que el país tiene un potencial enorme, pero insistió en que el desarrollo de las divisiones juveniles debe fortalecerse con acuerdos reales entre todos los actores del fútbol nacional.

Para él, la formación es el punto de partida para alcanzar ese título que la afición anhela desde hace décadas.

Sobre el Mundial de 2026, el entrenador consideró que Argentina llegará con opciones claras de pelear por el campeonato y que Colombia tiene todo para competir a un alto nivel, especialmente con Lorenzo al mando, un técnico al que admira y cuya evolución ha seguido de cerca.

Yo le tengo fe siempre y más aun estando Lorenzo

En sus palabras se percibió nostalgia, pero también orgullo. José Pékerman, extécnico de la Selección Colombia, dejó claro que su paso por el país marcó su vida y que, aunque el final no fue como esperaba, la historia que construyó con la tricolor seguirá siendo una de las más importantes de su carrera.