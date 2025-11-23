CANAL RCN
Deportes

Pékerman se sinceró y reveló secretos que guardó tras dejar la Selección Colombia

José Pékerman rompió su silencio: confesiones sobre su salida de la Selección Colombia.

José Pékerman
FOTO: AFP

Noticias RCN

noviembre 23 de 2025
03:45 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las declaraciones de José Pékerman, extécnico de la Selección Colombia, volvieron a generar movimiento en el mundo del fútbol después de que el entrenador argentino decidiera, por primera vez en años, hablar abiertamente sobre su salida, sus sensaciones y varios sucesos que nunca había compartido públicamente.

Escucharon a James Rodríguez revelar su próximo destino antes del Mundial 2026
RELACIONADO

Escucharon a James Rodríguez revelar su próximo destino antes del Mundial 2026

Sus palabras han despertado interés porque llegan en un momento en el que la selección continúa bajo la dirección de Néstor Lorenzo, uno de sus hombres de confianza.

¿Qué dijo Pékerman sobre su salida del equipo colombiano?

En una conversación con el periodista Yeltsin Ríos, Pékerman describió con franqueza lo que significó poner fin a su ciclo en Colombia, un proceso que llevó al país a sus mejores desempeños mundialistas en 2014 y 2018.

En Colombia me fui con mucha tristeza, dijo Pékerman.

El técnico admitió que el final fue distante de lo que había imaginado y que se marchó con la sensación de haber dejado tareas pendientes.

El entrenador explicó que su mayor frustración fue no contar con el tiempo y las condiciones necesarias para replicar el proyecto que había desarrollado con éxito en Argentina.

¿Luis Díaz ya es candidato para ganar el Balón de Oro? Para Teófilo Gutiérrez no hay dudas
RELACIONADO

¿Luis Díaz ya es candidato para ganar el Balón de Oro? Para Teófilo Gutiérrez no hay dudas

 

Yo creo que en Colombia me fui con mucha tristeza, en el sentido que un plan similar hubiera querido realizar al de Argentina. Lamentablemente me frustré, porque la mirada estaba puesta arriba y yo tengo otras formas. Creo que todavía se puede mejorar mucho, mencionó.

Pékerman recordó también que lesiones clave complicaron tramos importantes del ciclo y señalaron momentos determinantes, especialmente en el camino hacia el Mundial de Rusia.

Aún así, expresó que conserva un enorme aprecio por el país y por los jugadores que acompañaron sus etapas mundialistas.

¿Qué reveló Pékerman sobre el futuro del fútbol colombiano y el Mundial 2026?

En otro tramo de la entrevista, José Pékerman, extécnico de la Selección Colombia, destacó que el país tiene un potencial enorme, pero insistió en que el desarrollo de las divisiones juveniles debe fortalecerse con acuerdos reales entre todos los actores del fútbol nacional.

Para él, la formación es el punto de partida para alcanzar ese título que la afición anhela desde hace décadas.

Radamel Falcao volverá a jugar en Colombia: esto contó Mario Alberto Yepes
RELACIONADO

Radamel Falcao volverá a jugar en Colombia: esto contó Mario Alberto Yepes

Sobre el Mundial de 2026, el entrenador consideró que Argentina llegará con opciones claras de pelear por el campeonato y que Colombia tiene todo para competir a un alto nivel, especialmente con Lorenzo al mando, un técnico al que admira y cuya evolución ha seguido de cerca.

Yo le tengo fe siempre y más aun estando Lorenzo

En sus palabras se percibió nostalgia, pero también orgullo. José Pékerman, extécnico de la Selección Colombia, dejó claro que su paso por el país marcó su vida y que, aunque el final no fue como esperaba, la historia que construyó con la tricolor seguirá siendo una de las más importantes de su carrera.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Mercado de Fichajes

Millonarios y Deportivo Cali se pelean por importante fichaje: llegaría desde el exterior

Real Madrid

"No es normal": Florentino Pérez se despacha contra el Barcelona por el 'caso Negreira'

Liga BetPlay

¿Tres estrellas por año en la Liga BetPlay? Esto respondieron desde Dimayor

Otras Noticias

Arauca

Nuevo ataque en Arauquita: Batallón Energético y Vial N.1 fue blanco de explosivos

El estruendo generó pánico entre los habitantes, quienes señalaron que minutos después se escuchó el sobrevuelo de aeronaves

Cuidado personal

¿Por qué hay personas que hablan estando dormidas? Esto dice la ciencia del sueño

Hablar mientras se duerme: expertos explican por qué ocurre este fenómeno nocturno

Emprendimiento

Estas son las marcas y restaurantes que dominaron la atención de los consumidores

Venezuela

Estados Unidos planearía lanzar panfletos sobre Caracas ofreciendo recompensa por Maduro

Conciertos

Blessd emociona Bogotá con un histórico show sold out en Vive Claro