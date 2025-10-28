CANAL RCN
Deportes Video

Colombia sueña con ir al Mundial Femenino de 2027: así venció a Ecuador en la Liga de Naciones

La Selección Colombia Femenina venció 2-1 a Ecuador con goles de Leicy Santos y Daniela Montoya. La Tricolor lidera su grupo en la Liga de Naciones rumbo al Mundial 2027.

Noticias RCN

octubre 28 de 2025
08:08 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Selección Colombia Femenina, dirigidas por Ángelo Marsiglia, vencieron 2-1 a Ecuador en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito y completaron puntaje perfecto (6 de 6) en la primera doble fecha de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, torneo clasificatorio al Mundial de Brasil 2027.

Leicy Santos y Daniela Montoya, las figuras del triunfo

Colombia impuso su jerarquía desde los primeros minutos y abrió el marcador con una gran definición de Leicy Santos del punto penal.

Golazo de Daniela Montoya devuelve la ventaja a Colombia ante Ecuador en la Liga de Naciones Femenina
RELACIONADO

Golazo de Daniela Montoya devuelve la ventaja a Colombia ante Ecuador en la Liga de Naciones Femenina

El descuento llegó por medio de Nayely Bolaños, que marcó de penal para Ecuador. Aun así, la Selección mantuvo el control del juego y aseguró tres puntos vitales en condición de visitante, confirmando su buen momento tras el debut victorioso ante Perú en Bogotá.

Poco después, Daniela Montoya amplió la ventaja tras un verdadero golazo de volea, sin dejar caer la pelota.

La Tricolor, líder del grupo y con la mira en noviembre

Con este resultado, Colombia se ubica líder del grupo con seis puntos, consolidándose como una de las favoritas para avanzar a la siguiente ronda del certamen.

Leicy Santos abrió el marcador en el partido entre Ecuador vs. Colombia: vea el gol
RELACIONADO

Leicy Santos abrió el marcador en el partido entre Ecuador vs. Colombia: vea el gol

El equipo femenino volverá a concentrarse en noviembre, cuando disputará una nueva doble fecha decisiva rumbo al Mundial.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia Femenina

Golazo de Daniela Montoya devuelve la ventaja a Colombia ante Ecuador en la Liga de Naciones Femenina

Selección Colombia Femenina sub-20

🔴Ecuador 1-2 Colombia, Liga de Naciones Femenina: vea los goles del partido

Selección Colombia Femenina

Leicy Santos abrió el marcador en el partido entre Ecuador vs. Colombia: vea el gol

Otras Noticias

Miguel Uribe

Alias El Viejo no aceptó cargos por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento se realizará en los próximos días.

Artistas

Rosalía sorprende al cantar ópera e incluir tres idiomas diferentes en su nueva canción

La artista española se ha llevado millones de aplausos ante el lanzamiento de una de las canciones de su nuevo álbum.

Resultados lotería

Resultado oficial de Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 28 de octubre

Nicolás Maduro

Estados Unidos buscó al piloto de Maduro para capturarlo: revelaron detalles de la operación

Cuidado personal

Dormir a la noruega: el método nórdico que mejora el sueño y la relación en pareja