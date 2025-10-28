Colombia sueña con ir al Mundial Femenino de 2027: así venció a Ecuador en la Liga de Naciones

La Selección Colombia Femenina, dirigidas por Ángelo Marsiglia, vencieron 2-1 a Ecuador en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito y completaron puntaje perfecto (6 de 6) en la primera doble fecha de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, torneo clasificatorio al Mundial de Brasil 2027.

Leicy Santos y Daniela Montoya, las figuras del triunfo

Colombia impuso su jerarquía desde los primeros minutos y abrió el marcador con una gran definición de Leicy Santos del punto penal.

El descuento llegó por medio de Nayely Bolaños, que marcó de penal para Ecuador. Aun así, la Selección mantuvo el control del juego y aseguró tres puntos vitales en condición de visitante, confirmando su buen momento tras el debut victorioso ante Perú en Bogotá.

Poco después, Daniela Montoya amplió la ventaja tras un verdadero golazo de volea, sin dejar caer la pelota.

La Tricolor, líder del grupo y con la mira en noviembre

Con este resultado, Colombia se ubica líder del grupo con seis puntos, consolidándose como una de las favoritas para avanzar a la siguiente ronda del certamen.

El equipo femenino volverá a concentrarse en noviembre, cuando disputará una nueva doble fecha decisiva rumbo al Mundial.