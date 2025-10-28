CANAL RCN
Deportes Video

Golazo de Daniela Montoya devuelve la ventaja a Colombia ante Ecuador en la Liga de Naciones Femenina

Colombia vence parcialmente 2-1 a Ecuador gracias a una joya de Daniela Montoya en la Liga de Naciones Femenina. Vea el gol.

Noticias RCN

octubre 28 de 2025
07:42 p. m.
La emoción se tomó el estadio Rodrigo Paz Delgado en Quito. La Selección Colombia Femenina vence parcialmente 2-1 a Ecuador en el minuto 70, gracias a un golazo de Daniela Montoya en el partido Ecuador vs. Colombia en la Liga de Naciones Femenina, que devolvió la ventaja a las dirigidas por Ángelo Marsiglia en un compromiso lleno de intensidad y talento.

¿Cómo fue el golazo de Daniela Montoya ante Ecuador?

El momento de la genialidad llegó cuando el reloj marcaba el minuto 70.

RELACIONADO

Tras un balón rechazado por la defensa ecuatoriana, Daniela Montoya tomó la pelota de aire desde fuera del área y la envió con un potente derechazo al fondo del arco, dejando sin opciones a la guardameta local.

El tanto fue una muestra de categoría y liderazgo de la mediocampista antioqueña, una de las figuras más experimentadas del combinado nacional.

El público en Quito quedó en silencio por segundos antes de que las cafeteras celebraran con euforia. Con este tanto, Montoya reafirmó su papel determinante dentro del plantel, aportando no solo en marca sino también en la creación ofensiva.

RELACIONADO

El tanto se convirtió en el segundo de Colombia en la noche, que busca consolidarse como una de las selecciones más sólidas de la Liga de Naciones Femenina.

Colombia busca mantener la ventaja ante Ecuador

El conjunto nacional había iniciado ganando con un penal convertido por Leicy Santos en el primer tiempo.

Sin embargo, Ecuador igualó el marcador en la segunda parte con un cobro desde los doce pasos. La reacción del equipo tricolor fue inmediata y contundente gracias al golazo de Daniela Montoya en el partido Ecuador vs. Colombia en la Liga de Naciones Femenina, que devolvió la tranquilidad al cuerpo técnico y la esperanza a los hinchas.

RELACIONADO

Con este resultado parcial, Colombia vence 2-1 a Ecuador y continúa mostrando su ambición en el torneo. Marsiglia ha mantenido un esquema equilibrado, combinando disciplina defensiva y dinamismo ofensivo, con el objetivo de seguir sumando puntos en su camino hacia el Mundial Femenino de Brasil 2027.

Los últimos minutos de la segunda mitad promete emociones hasta el final, con Ecuador presionando y Colombia defendiendo con garra una victoria que podría ser clave en su clasificación.

