Selección Colombia 1 vs. Corea del Sur 0, en el Mundial Femenino Sub-17: reviva lo mejor del partido

Conéctese EN VIVO y EN DIRECTO con todas las emociones de este nuevo partido de la Selección Colombia en el Mundial Sub-17 de Marruecos.

Noticias RCN

octubre 25 de 2025
09:34 a. m.
La Selección Colombia jugará este sábado 25 de octubre de 2025 su tercer partido del Mundial Femenino Sub-17.

Su rival será la Selección de Corea, que hasta el momento no ha obtenido los resultados que esperaba, pero aún tiene opciones de clasificar a la siguiente ronda.

RELACIONADO

Este encuentro se llevará a cabo en la Academia de Fútbol Mohammed VI, en Marruecos, e iniciará a las 8:00 de la mañana (hora de Colombia).

Así llegan la Selección Colombia y la Selección de Corea del Sur a la fecha 3 del Mundial Femenino Sub-17

La Selección Colombia se encuentra en la segunda posición del grupo E con tres puntos.

En su primera salida de este Mundial Femenino Sub-17, que se está jugando en Marruecos, la Selección Colombia perdió 4-0 con la Selección de España, que es una de las grandes candidatas para quedarse con el título.

Sin embargo, en la segunda fecha se recuperó y goleó con categoría 3-0 a la Selección de Costa de Marfil.

En ese partido vs. la selección africana, los goles fueron de Ángela Clavijo (22'), London Crawford (80') y Ella Martínez (90+5').

Mientras tanto, Corea del Sur empató en el debut 1-1 vs. Costa de Marfil y, posteriormente, fue goleada 5-0 por España.

Así está la tabla de posiciones del grupo E del Mundial Sub-17 Femenino previo al partido entre la Selección Colombia vs. Corea del Sur

Tras las dos primeras jornadas, España ya se encuentra clasificada a la siguiente ronda del Mundial Sub-17.

Pero, por su parte, la Selección Colombia, Costa de Marfil y Corea del Sur aún no han definido su futuro.

RELACIONADO

La tabla de posiciones se encuentra así:

  1. España: 6 puntos (+9).
  2. Colombia: 3 puntos (-1).
  3. Costa de Marfil: 1 punto (-3).
  4. Corea del Sur: 1 punto (-5).

El Canal RCN, como siempre, está al lado de la 'tricolor' y todas las emociones se pueden seguir EN VIVO por Youtube y la App.

 

