Johan Carbonero entró y marcó el segundo gol de Colombia ante Nueva Zelanda

La Selección Colombia sufrió más de la cuenta, pero terminó imponiéndose en el amistoso frente a Nueva Zelanda gracias a un final explosivo.

Cuando parecía que el empate estaba firmado, Johan Carbonero ingresó desde el banco y, con una acción individual brillante, selló el 2-1 definitivo al minuto 88 en Fort Lauderdale.

El empate de Nueva Zelanda encendió las alarmas

Colombia había iniciado con dominio, pero un error defensivo cambió el rumbo del partido.

A los 79 minutos, Nueva Zelanda aprovechó una desconcentración en el fondo: tras un balón dividido, Randall anticipó a los defensores y al arquero Álvaro Montero, quedando solo frente al arco para definir con tranquilidad y marcar el 1-1.

Ese tanto silenció al estadio y obligó a Néstor Lorenzo a mover el banco en busca de profundidad y velocidad.

El empate encendió la alerta y dejó claro que Colombia aún debe ajustar detalles en la zona posterior pensando en el camino hacia el Mundial 2026.

Carbonero apareció en el momento clave

Sobre el final del encuentro, Lorenzo apostó por Johan Carbonero, delantero del Internacional de Brasil, quien entró decidido a cambiar el ritmo del partido. Y así lo hizo.

Al minuto 88, Yerry Mina recuperó una pelota dividida y lanzó un pase largo. Carbonero, atento, controló con el pecho y aceleró a máxima velocidad, dejando atrás a los defensores neozelandeses. Con frialdad, definió cruzado para decretar el 2-1 y darle la victoria a la Tricolor.

El gol no solo significó el triunfo, sino también una muestra del potencial ofensivo que Colombia puede explotar con jugadores jóvenes, veloces y determinantes como Carbonero, quien también sueña con un cupo al Mundial 2026.