Nueva Zelanda aprovechó error de la Selección Colombia y Randall marcó el 1-1

Nueva Zelanda empató parcialmente el partido a Colombia, luego de un descuido de Colombia.

noviembre 15 de 2025
09:19 p. m.
La Selección Colombia terminó imponiéndose 2-1 a Nueva Zelanda en un amistoso disputado en Estados Unidos, pero el partido dejó más dudas que certezas.

Aunque la Tricolor comenzó ganando con un gol tempranero, un error defensivo en el segundo tiempo permitió que el equipo oceánico igualara el encuentro.

El gol de Randall tras un descuido de Colombia

Colombia había tomado ventaja gracias a un golazo de Gustavo Puerta a los tres minutos, pero con el paso del tiempo el equipo perdió intensidad, cedió terreno y permitió que Nueva Zelanda creciera en el partido.

La desconcentración llegó al minuto 79, cuando la defensa colombiana no logró salir jugando de manera limpia y entregó el balón.

Allí apareció Randall, quien anticipó a los defensores y al portero Álvaro Montero, quedando con el arco a disposición para definir sin oposición para el 1-1 parcial.

El gol silenció el estadio y expuso los puntos débiles de una Selección que, pese a dominar el arranque, terminó sufriendo de más ante un rival que supo esperar su momento y aprovechar la mínima falla.

Carbonero rescató el triunfo para la Tricolor

Tras el gol neozelandés, Néstor Lorenzo realizó ajustes en busca de mayor profundidad. El ingreso de Johan Carbonero fue determinante.

Al minuto 88, el delantero del Internacional de Brasil recibió un pase largo de Yerry Mina, controló con el pecho y, con una aceleración fulminante, venció a la defensa rival para poner el 2-1 definitivo.

Aunque Colombia logró la victoria, el partido deja lecciones importantes: mejorar la concentración defensiva, evitar errores no forzados y mantener el ritmo durante los 90 minutos.

La próxima cita de Colombia será el martes 18 de noviembre ante Australia.

