Néstor Lorenzo ignoró una vez más a los jugadores del fútbol colombiano: solo dos representantes

Este jueves 5 de octubre, Néstor Lorenzo entregó la lista de 26 jugadores que podrán estar disponibles para los compromisos de la Selección Colombia contra la Selección de Uruguay (Barranquilla) y su similar de Ecuador (Quito) correspondientes a la tercera y cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Una de las grandes polémicas que se han formado a penas se dio a conocer la lista de convocados para estos juegos es la ausencia de jugadores del fútbol profesional colombiano, puesto que en esta oportunidad solo fueron tenidos en cuenta dos futbolistas, Kevin Mier y Álvaro Montero, lo que ha generado discordia entre los colombianos.

Lo más curioso es que luego de las primeras fechas de Eliminatorias, Néstor Lorenzo junto a Amaranto Perea asistieron a varios partidos del fútbol colombiano para mirar el rendimiento de los jugadores. Sin embargo, a pesar de tener un buen nivel deportivo en el rentado nacional, no fueron tenidos en cuenta por el estratega argentino.

Vale mencionar que, en esta oportunidad, se dio a conocer que había varios deportistas del fútbol colombianos ‘bloqueados’ por el cuerpo técnico de la Selección Colombia, en los que se destacan: Andrés Llinás, Leonardo Castro, Julián Quiñones, Mateo Puerta, Andrés Felipe Román, entre otros. Sin embargo, una vez más fueron ignorados por el cuerpo técnico de la Selección Colombia.

Carlos Antonio Vélez explotó por ausencia de jugadores del FPC

En diálogo con el Space de Twitter Los Suplentes, de NoticiasRCN.com, hace algunas semanas, Carlos Antonio Vélez aseguró que tiene “el mejor concepto de Lorenzo dirigiendo. Sus convocatorias son las que me parecen muy extrañas, es como si estuviera cumpliendo compromisos”, teniendo en cuenta que a pesar de los microciclos con jugadores del fútbol colombiano no han sido llamados para compromisos oficiales.

“Yo también me he interrogado que en cada partido de campeonato vemos a Lorenzo en el estadio. ¿Y él a qué irá? Porque uno supone que va a mirar qué hay, y la verdad es que hay. En el FPC hay mejores jugadores que los que llamó. Mateo Puerta es mucho más que Santi Arias. En el medio, Gustavo Puerta, Sebastián Gómez y Juan Camilo Portilla son más que Wilmar Barrios. Sin hablar que hay más jugadores. Me dicen James, entonces yo pregunté en dónde están Daniel Cataño y Mackalister Silva. En el FPC sí hay jugadores para ocupar los sitios de estos que hacen parte de la legión que fracasó en la eliminatoria pasada y que yo creo que ya cumplieron su ciclo”, aseguró Vélez.