CANAL RCN
Deportes Video

¡Así se canta el himno de Colombia! El fervor tricolor se sintió en Nueva Jersey frente a Canadá

Con el alma sonó el himno de Colombia en Nueva Jersey frente a Canadá en un duelo amistoso camino al Mundial 2026.

Noticias RCN

octubre 14 de 2025
07:31 p. m.
La Selección Colombia de Mayores afronta esta noche un nuevo y crucial compromiso internacional que sella su ventana de preparación de octubre.

RELACIONADO

El rival es Canadá, coanfitrión del Mundial 2026, un equipo rápido y físico que pondrá a prueba la solidez del proyecto de Néstor Lorenzo. El duelo se disputará en el Sports Illustrated Stadium, también conocido como Red Bull Arena o Harrison Arena en Nueva Jersey en un ambiente que promete ser vibrante y con sabor a final.

Colombia va por Canadá tras golear a México

Tras la reciente y contundente goleada 4-0 sobre México, la Tricolor llega a este encuentro con la moral alta y la certeza de que el proceso va por buen camino. Sin embargo, el cuerpo técnico sabe que la meta no es solo el resultado, sino la consolidación de un once base y la integración de las nuevas figuras con los referentes históricos.

RELACIONADO

En la alineación, Néstor Lorenzo le dará minutos a Montero, Román, Juan Fernando Quintero, Campaz y el 'cucho' Hernádez buscando afianzar más su nómina.

Para Colombia, este partido es más que un amistoso; es una oportunidad estratégica para seguir consolidando el once titular.

Colombia vs. Canadá en Nueva Jersey en duelo amistoso

Canadá, por su parte, necesita reafirmar su potencial. El equipo norteamericano busca pulir detalles tácticos y demostrar que está a la altura de la exigencia mundial.

La historia entre ambos marca un reencuentro cargado de matices, especialmente al recordar la final de Copa Oro de 2000 que ganaron los canadienses.

RELACIONADO

El encuentro, programado para las 7:30 p.m. (hora colombiana), promete ser un choque electrizante de estilos. El objetivo de la Selección es claro: seguir construyendo un equipo sólido, competitivo y con hambre de gloria, dando un paso más en la larga, pero emocionante, ruta hacia la Copa del Mundo 2026.

