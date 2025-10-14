CANAL RCN
¡Voló Montero! Atajada impecable del arquero colombiano frente a Canadá en Nueva Jersey

¡Gigante Montero! Atajada impecable para salvar a Colombia frente a Canadá en Nueva Jersey en duelo amistoso.

octubre 14 de 2025
08:14 p. m.
El pulso internacional en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey se desarrolla con intensidad. Aunque la Selección Colombia busca dominar el esférico y replicar el toque fino que exhibió ante México, es Canadá quien impone un ritmo más alto en el mediocampo, ejecutando una presión asfixiante que no da respiro a los dirigidos por Néstor Lorenzo.

Los anfitriones del Mundial 2026 demuestran por qué son un rival de alta exigencia, mostrando una explosividad en las transiciones que complica el plan inicial colombiano.

Canadá juega mejor que Colombia en los primeros 30 minutos

Canadá juega mejor en este primer tramo, apoderándose del centro del campo y utilizando la velocidad por las bandas para generar peligro constante sobre el área colombiana.

La Tricolor, forzada a defenderse con orden, encuentra dificultades para conectar a sus hombres más creativos. Juan Fernando Quintero y Luis Díaz reciben el balón lejos de la zona de definición, enfrentando una doble marca que reduce su margen de maniobra.

La prueba de la superioridad táctica canadiense llegó al minuto 27, en una secuencia que encendió las alarmas en el banquillo. Un inusual error en la salida de Richard Ríos permitió un potente remate de media distancia que fue directo a puerta. Sin embargo, en ese instante crítico, el guardameta Álvaro Montero se agigantó.

Álvaro Montero salvó a la Selección Colombia vs. Canadá

El ex arquero de Millonarios, reaccionó con una volada en el arco y despejó el balón al córner. Esta atajada mostró la seguridad del arquero colombiano.

El partido se mantiene en una tensa igualdad sin goles, pero el esfuerzo es máximo. Colombia intenta recuperar la pelota y darle pausa al juego, pero Canadá responde con intensidad, obligando a los defensores a la zaga a emplearse a fondo.

Los minutos que corren son vitales para Lorenzo, quien observa la necesidad de ajustar las marcas y encontrar el camino para desactivar la presión canadiense y lograr que sus referentes ofensivos empiecen a pesar en el marcador.

