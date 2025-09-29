¡Se salvó Colombia! Arabia Saudita anotó un golazo que fue anulado: vea la jugada

El debut de la Selección Colombia Sub-20 en el Mundial de la categoría estuvo marcado por la tensión y un susto monumental.

Golazo de Arabia Saudito terminó en fuera de lugar

Tras tomar la delantera en el marcador, la Selección Colombia vio peligrar su ventaja momentáneamente, cuando Arabia Saudita anotó un verdadero golazo, pero la intervención del arbitraje y el VAR confirmó el gol anulado a Arabia Saudita

Minutos después de haber anotado, Arabia Saudita buscó el empate inminente. Este crucial incidente se convirtió en el punto de inflexión del encuentro inaugural en el Grupo F.

El partido, disputado en el Estadio Fiscal de Talca, en Chile, ya había tenido su dosis de emoción.

Colombia derrotó a Arabia Saudita en el debut del Mundial Sub-20

Al minuto 64, Colombia había conseguido romper el cero gracias a una excelente jugada colectiva culminada por Óscar Perea, quien aprovechó una asistencia de Jordan Barrera para poner el 1-0.

El tanto desató la euforia en el banquillo y entre la afición que seguía la transmisión por el Canal RCN y por la app.

Sin embargo, la alegría se vio interrumpida apenas siete minutos después. Corría el minuto 71 cuando el jugador saudí, Thamer Al-Khaibari, ejecutó una espectacular anotación que parecía nivelar el encuentro, silenciando por un instante las aspiraciones colombianas.

Los jugadores árabes celebraron con intensidad, creyendo haber encontrado el camino de vuelta al partido.

Rápidamente, la jugada fue revisada por el sistema de videoarbitraje (VAR). Tras minutos de deliberación, la pantalla del estadio mostró la decisión final: el gol fue anulado por fuera de lugar.

Esta determinación arbitral fue celebrada como un gol por la afición y el cuerpo técnico colombiano, ya que con este tanto se cedían dos puntos.

El debut, un examen clave en el Grupo F que también integra a Nigeria y Noruega, demostró que la selección debe mantener la máxima concentración y definición en el ataque.