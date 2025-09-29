CANAL RCN
Deportes Video

¡Se salvó Colombia! Arabia Saudita anotó un golazo que fue anulado: vea la jugada

Arabia Saudita rozó el empate ante Colombia en el Mundial Sub-20. Espectacular golazo, pero fue anulado.

Noticias RCN

septiembre 29 de 2025
07:50 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El debut de la Selección Colombia Sub-20 en el Mundial de la categoría estuvo marcado por la tensión y un susto monumental.

Así sonó con orgullo el himno de Colombia en el Mundial Sub-20 frente a Arabia Saudita
RELACIONADO

Así sonó con orgullo el himno de Colombia en el Mundial Sub-20 frente a Arabia Saudita

Golazo de Arabia Saudito terminó en fuera de lugar

Tras tomar la delantera en el marcador, la Selección Colombia vio peligrar su ventaja momentáneamente, cuando Arabia Saudita anotó un verdadero golazo, pero la intervención del arbitraje y el VAR confirmó el gol anulado a Arabia Saudita

Minutos después de haber anotado, Arabia Saudita buscó el empate inminente. Este crucial incidente se convirtió en el punto de inflexión del encuentro inaugural en el Grupo F.

El partido, disputado en el Estadio Fiscal de Talca, en Chile, ya había tenido su dosis de emoción.

Colombia derrotó a Arabia Saudita en el debut del Mundial Sub-20

Al minuto 64, Colombia había conseguido romper el cero gracias a una excelente jugada colectiva culminada por Óscar Perea, quien aprovechó una asistencia de Jordan Barrera para poner el 1-0.

Óscar Perea abrió el marcador para Colombia en el Mundial Sub-20 ante Arabia Saudita
RELACIONADO

Óscar Perea abrió el marcador para Colombia en el Mundial Sub-20 ante Arabia Saudita

El tanto desató la euforia en el banquillo y entre la afición que seguía la transmisión por el Canal RCN y por la app.

Sin embargo, la alegría se vio interrumpida apenas siete minutos después. Corría el minuto 71 cuando el jugador saudí, Thamer Al-Khaibari, ejecutó una espectacular anotación que parecía nivelar el encuentro, silenciando por un instante las aspiraciones colombianas.

Los jugadores árabes celebraron con intensidad, creyendo haber encontrado el camino de vuelta al partido.

Rápidamente, la jugada fue revisada por el sistema de videoarbitraje (VAR). Tras minutos de deliberación, la pantalla del estadio mostró la decisión final: el gol fue anulado por fuera de lugar.

Todo estaría definido: este sería el nuevo DT de James Rodríguez en León
RELACIONADO

Todo estaría definido: este sería el nuevo DT de James Rodríguez en León

Esta determinación arbitral fue celebrada como un gol por la afición y el cuerpo técnico colombiano, ya que con este tanto se cedían dos puntos.

El debut, un examen clave en el Grupo F que también integra a Nigeria y Noruega, demostró que la selección debe mantener la máxima concentración y definición en el ataque.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia

Óscar Perea abrió el marcador para Colombia en el Mundial Sub-20 ante Arabia Saudita

Selección Colombia

Así sonó con orgullo el himno de Colombia en el Mundial Sub-20 frente a Arabia Saudita

Luis Díaz

Luis Díaz posterga sus clases para aprender alemán y reveló las razones

Otras Noticias

Finanzas personales

¿Cuánto recibe la esposa de un pensionado fallecido en Colombia?

La legislación colombiana establece ciertos requisitos para que el cónyuge, compañero(a), hijos o padres del jubilado fallecido puedan acceder a los beneficios de la pensión.

Bogotá

Cayó en Bosa sujeto que tenía una orden vigente por homicidio

En lo corrido de 2025, se han capturado 393 personas por homicidio, cifra que representa una leve reducción frente al mismo periodo del año anterior.

Donald Trump

“Ahórrate las lágrimas”: la Casa Blanca le responde a Ariana Grande tras criticar el mandato de Trump

Redes sociales

La Liendra reveló que le diagnosticaron una enfermedad: ¿Qué es la pareidolia?

Enfermedades

Infecciones respiratorias mantienen alta la ocupación de UCI en Bogotá