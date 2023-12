Néstor Lorenzo se convertirá en el décimo DT con más partidos al mando de la Selección Colombia

El comienzo de la etapa de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia ha sido digno de enmarcar. El estratega argentino, de 57 años, está invicto con la 'amarilla' (10 triunfos y cinco empates) y podría terminar el 2023 con este estatus, siempre y cuando evite una derrota este sábado 16 de diciembre contra México. Después del partido contra 'El Tri', el ex asistente técnico de José Néstor Pékerman se convertirá en el décimo timonel con más partidos dirigidos en la 'tricolor'.

Lorenzo le 'cambió la cara' al combinado nacional. Colombia estaba 'golpeada' y frustrada luego de la eliminación del Mundial de Catar 2022. Reinaldo Rueda no pudo enderezar el camino, tras la fallida etapa de Carlos Queiroz y sufrió otra decepción en la Copa América 2021. Recordemos que dicha selección perdió por penaltis contra Argentina en las semifinales de la Copa América 2021 y tuvo que conformase con la medalla de bronce.

Pues bien, en este complejo escenario fue presentado Lorenzo. Rápidamente demostró cambios significativos y ya acumula 15 partidos sin conocer la derrota. De hecho, es la única escuadra que aún está invicta en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Además de esta prometedora seguidilla de buenos resultados, el ex entrenador de Melgar logró dos triunfos históricos. En primer lugar, consiguió la primera victoria contra Alemania en toda la historia de la Selección Colombia (0-2, en el Veltins-Arena). Posteriormente, la 'amarilla' venció por primera vez a Brasil en el certamen clasificatorio de la Conmebol (2-1, en el Metropolitano).

Néstor Lorenzo, el décimo DT con más partidos en la Selección Colombia

Después de enfrentar a México, Lorenzo llegará a 16 partidos al mando de la 'tricolor'; igualando la marca que consiguió el macedonio Blagoje Vidinić, quien desde el 15 de octubre de 1976 al 5 de septiembre de 1979 dirigió esta cantidad de compromisos (3 triunfos, 5 empates y 8 derrotas). Al ex arquero nacido en Skopie no le fue bien, pues no clasificó al Mundial de Argentina 1978 y quedó eliminado en la primera fase de la Copa América 1979.

¿Quiénes son los entrenadores con más partidos dirigidos en la Selección Colombia?