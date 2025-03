Néstor Lorenzo previo al duelo ante Paraguay: "El equipo está dolido y con bronca"

Este lunes (festivo) 24 de marzo Néstor Lorenzo y Richard Ríos atendieron a los medios de comunicación previo al juego de la Selección Colombia del martes 25 de marzo ante Paraguay.

El estratega argentino se refirió a la situación médica de Dávinson Sánchez, cómo se encuentra el equipo y lo que espera de Paraguay, uno de los rivales que llegan con mejor momento en la eliminatoria.

Rueda de prensa Néstor Lorenzo previo a Paraguay

Partido ante Paraguay: "Cada partido es una historia distinta, si bien venimos sin sumar, el rendimiento no ha sido malo. Hay que ajustar algunos detalles, pero creo que vamos a seguir en el mismo camino".

Sobre Dávinson Sánchez: "Se han seguido todos los protocolos reglamentarios. Se ha mostrado una tomografía que no arrojó ninguna lesión y no ha habido novedades a la lesión. así que va evolucionando bien y podría estar apto".

¿Qué le falta a Colombia para ser la de la Copa América? "Al no sumar, las alarmas se encienden y uno trata de ajustar detalles con respectos al día a día. No es lo mismo estar juntos 50 días. Ahora vienen y jugamos de una. Hay cosas que no se hicieron bien, pero por qué decimos que la actitud no cambió porque fuimos a Montevideo y fuimos protagonistas y perdimos. No quiero hablar del pasado, pero ante Ecuador llegamos 15 veces al arco y ellos una... La intención es la misma y las ganas de salir a sumar de a tres es la misma".

La parte mental en la Selección Colombia: "es fundamental en estos momentos en un equipo que no estaba acostumbrado a perder. Debemos enforcarnos en lo que viene y corregir".

Patear el tablero: "No es cuestión de mantenerse en la suya. Patear el tablero se hace cuando no encontramos respuesta. El equipo ha jugado muy bien contra rivales difíciles. Contra Brasil me gustó mucho el equip. Yo todavía veo que el equipo está firme, dolido y con bronca. Esa energía utilizará en Barranquilla para volver al triunfo.

Contrarrestar a Paraguay: "La verdad es que así juegue con línea de 4 o 5, con dos delanteros centrales o uno, es un equipo ordenado. El orden empareja las situaciones. Para atacar a un equipo tan ordenado hay que tener ambición, insistir, tener paciencia y no regalarse".

Los cambios ante Brasil: "En principio porque de pronto en cuanto a la frescura se pudo haber hecho algo. En nuestro mejor momento pasó lo de Davinson y se paró 10 minutos el partido. El jugador que está bien me cuenta sacarlo porque es una constante; si yo veo que hay una recuperación por ese parate me dio la sensación que podía continuar".

