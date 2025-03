Selección Colombia vs. Gustavo Alfaro, quinto asalto: así va el historial

El próximo martes 25 de marzo, la Selección Colombia se verá las caras con su similar de Paraguay para disputar un duelo correspondiente a la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Gustavo Alfaro, quien atraviesa un gran momento con la 'albirroja', volverá al Metropolitano Roberto Meléndez.

Paraguay resurgió de la mano de Alfaro. Los 'guaraníes' habían sumado escasos 5 puntos en las primeras seis jornadas, un saldo que le costó el puesto a Guillermo Barros Schelotto y, posteriormente, a Daniel Garnero, quien fracasó en la Copa América 2024. 'Lechuga' llegó al banquillo paraguayo y los buenos resultados no se hicieron esperar.

Alfaro está invicto con la selección en cuestión: tres triunfos (1-0 vs. Brasil, 2-1 vs. Venezuela y 2-1 vs. Argentina) y el mismo número de empates (0-0 vs. Uruguay, 0-0 vs. Ecuador y 2-2 vs. Bolivia, en El Alto). Después de sufrir tres eliminaciones consecutivas, rumbo a Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, el pueblo paraguayo está ilusionado con volver a la cita orbital.

El historial entre Colombia y Gustavo Alfaro

El experimentado entrenador argentino, de 62 años, ha enfrentado a Colombia en cuatro oportunidades. Su primer duelo data del 17 de noviembre de 2020, día en el cual Ecuador goleó 6-1 a la 'tricolor' en las Eliminatorias del certamen catarí. El combinado nacional se tomó revancha en la fase de grupos de la Copa América 2021, al imponerse por 1-0 gracias a un gol de Edwin Cardona.

El 14 de octubre de 2021, Alfaro visitó el 'Metro' por primera vez y logró un buen empate (0-0) con Ecuador. En la última edición de la Copa América se fio el primer enfrentamiento contra Lorenzo. Colombia venció 3-0 a Costa Rica con las anotaciones de Luis Díaz, Davinson Sánchez y Jhon Córdoba.

Selección Colombia vs. Paraguay por Eliminatorias: hora y dónde ver

Día: martes 25 de marzo.

martes 25 de marzo. Hora: 7:00 p. m. (Colombia).

7:00 p. m. (Colombia). Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez.

Metropolitano Roberto Meléndez. Árbitros: Facundo Tello (Argentina) y Silvio Trucco (VAR - Argentina).

Facundo Tello (Argentina) y Silvio Trucco (VAR - Argentina). Fecha: 14.

Transmisión: Canal RCN.

Selección Colombia vs. Paraguay por Eliminatorias: cuerpo arbitral

Árbitro: Facundo Tello (Argentina).

Facundo Tello (Argentina). Asistente No. 1: Juan P. Belatti (Argentina).

Juan P. Belatti (Argentina). Asistente No. 2: Gabriel Chade (Argentina).

Gabriel Chade (Argentina). Cuarto árbitro: Maximiliano Ramírez (Argentina).

Maximiliano Ramírez (Argentina). VAR: Silvio Trucco (Argentina).

Silvio Trucco (Argentina). AVAR: Héctor Paletta (Argentina).

Héctor Paletta (Argentina). Asesor internacional: Roberto Perassi (Brasil).

Roberto Perassi (Brasil). Quality Manager: Roberto Silvera (Brasil).