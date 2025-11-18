🔴EN VIVO🔴 Colombia vs. Australia, amistoso internacional: vea el partido en directo aquí

La Selección Colombia afronta este martes 18 de noviembre su último partido amistoso del año, un encuentro clave dentro del proceso de preparación rumbo a la temporada 2026 y, especialmente, al Mundial que se disputará en Estados Unidos. El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo llega con buen impulso luego de la victoria obtenida el pasado sábado frente a Nueva Zelanda, un compromiso que dejó sensaciones positivas en el cuerpo técnico y varias conclusiones de cara al cierre del ciclo.

El seleccionado nacional se instaló en Nueva York, ciudad que albergará este enfrentamiento contra Australia, un rival que suele imponer intensidad, orden táctico y gran capacidad física. Para Lorenzo y su staff, el duelo representa una oportunidad para seguir probando variantes, ajustar automatismos y observar a los jugadores que buscan consolidarse en el equipo pensando en las exigencias que traerá el próximo año.

Un partido para evaluar el crecimiento del equipo

El amistoso llega en un momento decisivo para Colombia, que ha venido fortaleciéndose colectivamente bajo el mando de Lorenzo. El triunfo ante Nueva Zelanda dejó aspectos para destacar, como la buena conexión entre líneas, la circulación de la pelota y la contundencia en momentos clave del partido. Sin embargo, el seleccionador considera fundamental enfrentar a rivales de mayor jerarquía y características distintas, como es el caso del combinado australiano.

Australia, reconocido por su disciplina táctica y su capacidad para presionar en campo contrario, será una prueba exigente para medir la madurez del equipo colombiano. Además, con el Mundial cada vez más cerca, cada amistoso se convierte en una oportunidad invaluable para ajustar detalles, corregir falencias y consolidar la idea futbolística que Lorenzo ha venido implementando desde su llegada.

Hora, transmisión y detalles del compromiso

El encuentro entre Colombia y Australia tendrá amplia cobertura para los aficionados. El partido será transmitido por el Canal RCN, su aplicación oficial y el canal de YouTube del mismo medio. La previa iniciará a las 6:30 p.m. (hora colombiana), mientras que el balón comenzará a rodar a las 8:00 p.m. en el imponente escenario neoyorquino.

De esta manera, la Selección Colombia cerrará su actividad del 2025 en medio de grandes expectativas y con la mirada puesta en un 2026 que marcará el inicio de la recta final hacia el sueño mundialista. Cada minuto de juego será determinante para seguir fortaleciendo el proyecto deportivo que aspira a llevar al país a una presentación destacada en la próxima Copa del Mundo.