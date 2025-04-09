¡Casi llega el primero de Colombia, pero el arquero de Bolivia la salvó en la línea! VIDEO

La Selección Colombia, que sueña con poderse clasificar hoy 4 de septiembre de 2025 al Mundial, ya se encuentra jugando en el estadio Metropolitano de Barranquilla vs. Bolivia.

Los jugadores comandados por Néstor Lorenzo saben la importancia de reencontrarse con la victoria para cumplir el objetivo y, por lo tanto, desde que comenzó el partido han tratado de sostener la pelota y tener buen volumen ofensivo.

Fue así como en el minuto 12 James Rodríguez lanzó un centre espectacular hacia el área y Jhon Arias casi lo aprovecha para anotar el primer gol de la noche, pero el arquero Lampe, de Bolivia, tuvo una gran intervención.

Así fue la jugada en la que por poco Jhon Arias abre el marcador en el Colombia vs. Bolivia

Sobre el minuto 12 del partido, la Selección Colombia tuvo la intención de hacerse fuerte por las bandas para buscar conectar con sus hombres de ataque.

Por lo tanto, cuando el balón llegó al sector derecho, Santiago Arias le cedió el balón a James Rodríguez y el '10' lanzó un centre preciso con su pie izquierdo.

Luego de que James impactó el balón, este fue haciendo una parábola inmejorable y Jhon Arias le ganó en el salto a los defensores de Bolivia, logró cabecear, pero el arquero Lampe se lanzó e impidió que su arco cayera.

De esa manera, el partido sigue empatado con marcador de 0-0, pero la Selección Colombia continúa volcada al ataque con el objetivo de encontrar el gol que puede convertirse en el de la clasificación.

Este fue el 11 titular con el que Colombia salió a jugar vs. Bolivia por Eliminatorias Sudamericanas

Tal y como se esperaba, el 11 titular de Colombia no tuvo muchas sorpresas.

Camilo Vargas salió a defender el arco; Santiago Arias, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica la defensa; Richard Rios, Jefferson Lerma; Jhon Arias, James Rodríguez y Luis Díaz la zona de volantes y Jhon Córdoba el frente de ataque.