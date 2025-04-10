¡Bomba impensada! Poderosa selección quedó eliminada en fase de grupos del Mundial Sub-20 por primera vez en su historia
La selección volvió a perder en la última fecha y quedó última de su grupo. Vea el gol de la derrota.
Noticias RCN
08:35 p. m.
Este 4 de octubre de 2025, la Selección de Brasil cerró su peor participación en un Mundial-Sub 20.
Los 'auriverdes' integraron el grupo C junto a México, España y Marruecos, pero no pudieron ganar ningún partido.
En la primera fecha empataron 2-2 vs. México, posteriormente perdieron 1-2 vs. Marruecos y este sábado, en la última fecha, cayeron 1-0 vs. España.
Por lo tanto, por primera vez en toda su historia, quedaron eliminados en la fase de grupos luego de quedar últimos de su grupo y sumar un solo punto.
En video: este fue el gol con el que la Selección de Brasil quedó eliminada por primera vez en su historia del Mundial Sub-20
En el minuto 47 del partido, Pablo García, el destacado volante de la Selección de España Sub-20, filtró un pase para el delantero Iker Bravo, que se encontraba dentro del área.
Fue así como el goleador y capitán punteó el balón para dejar en el camino a Otávio Costa, el arquero de la Selección de Brasil, y remató para decretar el 1-0 final.
Con ese resultado, el grupo C del Mundial Sub-20 quedó así:
- Marruecos: 6 puntos (+2).
- México: 5 puntos (+1).
- España: 4 puntos (-1).
- Brasil: 1 punto (-5).
La Selección de Brasil ha sido campeona del Mundial Sub-20 en cinco oportunidades
A lo largo de su historia, la Selección de Brasil ha conquistado cinco veces el Mundial Sub-20.
El primer título fue en 1983, en México. Además, las otras conquistas fueron en los siguientes años:
- En 1985, en la Unión Soviética.
- En 1993, en Australia.
- En 2003, en los Emiratos Árabes Unidos.
- En 2011, en Colombia.
Adicionalmente, fue tercero en 1977 (Turquía), 1989 (Nigeria) y 2005 (Países Bajos).
Durante su participación en los Mundiales Sub-20, Brasil ha ganado 75 partidos, empatado 17 y perdido 19.