Uruguay, con estos golazos, le ganó a Perú por Eliminatorias Sudamericanas, le dio un nuevo golpe y lo eliminó

El seleccionado 'charrúa' volvió a ganar y dejó sin posibilidades a Perú. Reviva los golazos de la noche en video.

Foto: AFP.

Noticias RCN

septiembre 04 de 2025
08:27 p. m.
La Selección de Uruguay, en el estadio Centenario, jugó este jueves 4 de septiembre de 2025 vs. Perú, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Los 'charrúas', que se reencontraron con la victoria en la fecha anterior vs. Venezuela, salieron al terreno de juego con la intención de darle una nueva alegría a sus ciudadanos y dominaron ampliamente el partido.

La Uruguay dirigida por Marcelo Bielsa atacó constantemente por las bandas y en una de las combinaciones que logró hacer por la banda derecha logró quebrar la defensa y encontrar el primer gol del partido al minuto 14.

El autor de esa anotación fue Rodrigo Aguirre, que ha sido uno de los jugadores fundamentales para los 'charrúas' en la recta final de las Eliminatorias Sudamericanas.

Además, ya en el segundo tiempo, Uruguay volvió a lanzar un nuevo centre desde ese lugar de la cancha y De Arrascaeta celebró otro golazo.

Y, cuando el partido ya estaba en los últimos minutos, los 'charrúas' atacaron por la banda izquierda y Viñas aprovechó una pelota cruzada para celebrar el 3-0.

Estos fueron los golazos en la victoria de Uruguay vs. Perú por Eliminatorias Sudamericanas

Cuando el cronómetro marcó el minuto 14, Giorgian De Arrascaeta rompió entre líneas por la mitad de la cancha, le cedió el balón a Guillermo Varela y el lateral derecho lanzó un centre magistral para que Rodrigo Aguirre se levantara y anotara con la cabeza el 1-0.

Después, en el minuto 58, Guillermo Varela envió un nuevo centre desde su banda derecha, Rodrigo Aguirre no alcanzó a definir bien con su cabeza, pero Giorgian De Arrascaeta tomó el rebote y envió al balón al fondo de la red con un soberbio derechazo.

 

Y, exactamente en el minuto 80, Uruguay se lanzó el ataque a toda velocidad por la banda izquierda y, tras llegar al fondo, cruzó la pelota para que Federico Viñas, que estaba en el borde del área, definiera y volviera a vulnerar el arco de Perú.

Así quedaron Perú y Uruguay en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas tras la fecha 17

Uruguay ya se había clasificado al Mundial, pero quiso seguir demostrando que está recuperando su idea futbolística y sumó una victoria más.

Con ese resultado, se acomodó parcialmente en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 27 unidades, mientras que Perú quedó eliminada y en el noveno puesto con tan solo 12 puntos.

