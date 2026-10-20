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Junior prepara sus fichajes para 2027 y ya hay dos nombres sobre la mesa

Junior comienza a mover el mercado de fichajes: ¿quiénes llegarían en 2027?

Junior de Barranquilla
Foto: Junior

Noticias RCN

octubre 20 de 2026
06:00 p. m.
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Junior de Barranquilla ya mueve sus fichas para la temporada 2027, tras su temprana eliminación. El club estaría analizando varias incorporaciones para fortalecer su nómina de cara a la Copa Libertadores, y entre los nombres que comenzaron a circular aparecen el defensor uruguayo Gastón Silva y el arquero venezolano José David Contreras.

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Las versiones sobre el mercado rojiblanco surgen en medio de un semestre complicado en la Liga BetPlay. La dirigencia tendría en sus planes reforzar distintas posiciones para elevar el nivel competitivo del equipo y afrontar los retos del próximo año.

¿Quién es Gastón Silva, el defensor que suena para Junior?

El nombre de Gastón Silva apareció entre las posibles incorporaciones del conjunto barranquillero. El zaguero uruguayo, de 32 años, juega actualmente en Progreso de Uruguay y tiene contrato hasta diciembre de 2026.

Silva cuenta con experiencia internacional y ha pasado por equipos de Italia, España, Argentina y México. Además, registra 19 partidos con la selección absoluta de Uruguay.

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El perfil del defensor encajaría en la búsqueda de un central zurdo con recorrido, una de las posiciones que el club buscaría fortalecer para competir en la Copa Libertadores.

¿Qué otros jugadores estarían en los planes del Junior?

Otro futbolista que comenzó a sonar es el arquero venezolano José David Contreras. El guardameta podría llegar para ocupar el lugar de Jefferson Martínez, cuyo contrato terminaría en diciembre.

Contreras tiene pasado en el fútbol colombiano, donde defendió los colores de Águilas Doradas, y actualmente está vinculado con Barcelona de Ecuador.

Además de estos nombres, las versiones sobre la planificación deportiva apuntan a que Junior buscaría al menos cuatro refuerzos: un defensor central zurdo, un lateral derecho, un volante de marca y un mediocampista ofensivo.

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El equipo barranquillero tiene el desafío de mejorar sus resultados en la Liga BetPlay y preparar una nómina competitiva para su participación internacional en 2027.

La expectativa de la dirigencia también está relacionada con el interés de recuperar la conexión con la afición y contar con jugadores de experiencia para afrontar una temporada exigente.

Por ahora, Gastón Silva y José David Contreras son nombres que circulan en el mercado, pero la lista de posibles incorporaciones podría cambiar en las próximas semanas.

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