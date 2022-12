Catar 2022: jugadores serbios son acusados de tener relaciones con esposas de compañeros

Con posibilidades ambos de clasificar a los octavos de final del Mundial, Suiza y Serbia chocarán el próximo viernes en la última jornada del Grupo G en un duelo que tiene gran carga política, un tenso precedente en Rusia-2018 y además que está envuelto a un escándalo sexual en el seleccionado serbio.

Suiza, que se impuso 2-1 en Rusia 2018, se presentará el viernes en el estadio 974 de ocupando el segundo lugar del grupo con 3 puntos, por detrás del líder Brasil (6).

Camerún, que también apurará sus opciones de avanzar ante la 'Seleçao', es tercera y Serbia cuarta, ambas con 1 punto.

Serbia no debe escatimar en esfuerzos si quiere seguir con vida en la Copa del Mundo, pero el seleccionado se ha visto envuelto en unos rumores que seguramente afectarán el vestuario en la previa del encuentro.

Según Richard Wilson, periodista que cubre día a día el seleccionado serbio duranta este mundial, aseguró en su cuenta de Twitter que Dusan Vlahovic y Nemanja Gudelj mantuvieron relaciones sexuales con las esposas de Predraj Rajkovic y Luka Jovic. Los cuatro jugadores son parte de la delegación que disputa la Copa del Mundo.

De acuerdo con los rumores que dio a conocer el periodista la falta de minutos del delantero de la Juventus en la Copa del Mundo está directamente relacionado con una decisión del técnico más no a razones físicas.

Wilson escribió en su Twitter que esto se trata de nada más de un rumor y no es nada oficial: “No estoy diciendo que las cosas al comienzo de este hilo hayan sucedido, solo digo cuál es el rumor ampliamente difundido. Pero lo que sucedió daría crédito a la teoría de que hay una gran pelea que involucra a Vlahovic y que el estado físico no es lo único por lo que no juega”, manifestó el periodista.

De igual manera, el comunicador aseguró que Gudelj habría tenido una aventura con Sofija Milosevic, pareja de Jovic, lo que habría desencadenado en una pelea de los dos jugadores en un entrenamiento. Todo esto habría ocurrido luego de la derrota frente a Brasil en el debut mundialista de Serbia.

Jugadores de Serbia se pronunciaron

Debido a la gravedad de las palabras de este periodista, los jugadores serbios decidieron pronunciarse y luego de sus declaraciones en conferencia de prensa el periodista eliminó sus trinos.

Vlahovic fue uno de los jugadores que habló en rueda de prensa previa el juego vs. Suiza y se mostró bastante molesto por estos rumores: “Es absurdo, una completa tontería, un completo sinsentido inventado por gente que no tiene nada mejor que hacer. Quieren desestabilizarnos”.

“Ahora que Vlahovic lo ha negado y Jovic se ha burlado, eliminaré los tweets anteriores de la actualización diaria que detallaban los rumores a los que aluden”, escribió el comunicador en su red social.

“Si hay más información al respecto, la anotaré, pero creo que es justo decir que el equipo ha negado enérgica y claramente los asuntos que se alegaron”, concluyó.