¡Increíble! Asesinan en Irán a un hombre que celebró la derrota de la selección frente a EE. UU.

Una triste noticia sacude al mundo del fútbol en las últimas horas, pues se dio a conocer que al parecer una persona iraní fue asesinada en su país por celebrar la eliminación del equipo de Carlos Queiroz del Mundial de Catar 2022 frente a Estados Unidos, lo que habría generado la rabia de otras personas y las fuerzas de seguridad.

Según dio a un conocer un grupo de derechos humanos, el hombre iraní fue asesinado a tiros por las fuerzas de seguridad de este país por presuntamente celebrar la derrota de la Selección de Irán por la mínima diferencia frente a Estados Unidos en el último juego del grupo B del Mundial de Catar 2022.

Mehran Samak, de 27 años, fue asesinado a tiros después de tocar la bocina de su automóvil en Bandar Anzali, una ciudad en la costa del Mar Caspio, al noroeste de Teherán, dijeron grupos de derechos humanos.

Samak "fue un objetivo deliberado y le dispararon a la cabeza las fuerzas de seguridad (...) tras la derrota de la selección nacional contra Estados Unidos", dijo el grupo Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega.

Mehran Samak, 27 years old from Gilak ethnic minority, has been killed by Iranian security forces in Anzali, North of Iran. Poeple say that he was shot in the head when he was among cars that were beeping in celebration that the national team lost. #گیلک #گیلان #مهران_سماک pic.twitter.com/Tr5tk9GQrU