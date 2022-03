¡Adiós a un grande! Sergio Luis Henao confirmó su retiro del ciclismo profesional

Este lunes 7 de marzo es uno de los días más triste del ciclismo colombiano, teniendo en cuenta que Sergio Luis Henao, anunció su retiro oficial del ciclismo profesional, luego de la desaparición del equipo Qhubeka Assos, donde estuvo en las dos últimas temporadas, siendo el líder de esta pequeña escuadra.

El ciclista colombiano dio a conocer su decisión en diálogos con Antena 2, aunque meses anteriores ya había dado algunas señales de lo que podría ser su futuro en el ciclismo para los próximos años. A pesar de tener ofertas en el exterior.

“He terminado mi carrera profesional y en Europa. Hubo ofertas, pero realmente no alguna que me sedujera. No tuve ninguna oferta clara de algún equipo World Tour, solo algunos acercamientos, pero no se logró concretar", aseguró el ciclista colombiano.

Dentro de su palmares quedará en la historia el triunfo que logró en la París Niza en el año 2017 y dos campeonatos nacionales de ruta, además de ser pieza fundamental de la escuadra del Sky, donde estuvo 6 años y fue gregario de los ciclistas Wiggins y Chris Froome, quienes ganaron en las diferentes vueltas del ciclismo mundial.

Un hecho que quedará en la historia del ciclismo colombiano son los juegos Olímpicos en el 2016, donde el cafetero estaba encaminado en lograr una medalla de oro para Colombia, pero lamentablemente tuvo una caída en el descenso, haciendo que tuviera una fractura de cresta iliaca que saboteó su prometedora carrera.

Los últimos años del ciclista no pudo brillar como esperaba, ya que, en la escuadra que estaba no tenía un gran equipo para disputar las diferentes competencias, además de las dificultades económicas, que hicieron que el equipo desapareciera el año anterior.

En el World Tour todavía se queda su hermano, quien se encuentra en la escuadra de Astana, siendo pieza importante para las estrategias del equipo en las diferentes competencias.

Mejores lugares de Sergio Luis Henao en el Giro y el Tour

El último Tour de Francia del colombiano fue en 2021, donde logro ubicarse en la casilla 21, aunque su mejor Tour fue en el año 2016, donde se ubicó 12, siendo este su primera partición en este certamen internacional.

En Giro de Italia participó en tres oportunidades, logrando en el 2012 la casilla número 9, siendo esta su mejor ubicación en esta carrera.