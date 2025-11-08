"Sí fue gol": Mario Alberto Yepes reveló cuál fue el fallo arbitral en el Brasil vs. Colombia en 2014

Ya pasaron más de 11 años desde aquel recordado partido entre la Selección Colombia y la Selección de Brasil en los cuartos de final de la Copa del Mundo de 2014, donde el combinado 'Tricolor' terminó eliminado de manera polémica por las decisiones del árbitro español Carlos Velasco Carballo.

RELACIONADO Caterin Escobar lanzó dura indirecta tras eliminación de Mario Alberto Yepes de MasterChef Celebrity

La jugada que a día de hoy sigue siendo recordada y que quedó en la memoria de los colombianos fue el gol anulado a Mario Alberto Yepes que ponía el empate a 2 goles en el marcador. El asistente marcó fuera de lugar y de esta manera se instauró una frase que se sigue repitiendo: "Era gol de Yepes".

Mario Alberto Yepes y el injusto cambio de regla

El excapitán de la Selección Colombia lleva todos estos años siendo consultado por esta jugada. En esta oportunidad, fue durante su participación en MasterChef Celebrity Colombia donde el chef Nicolás de Zubiría lo llevó a revelar un detalle insólito sobre esa decisión que perjudicó a Colombia.

Antes del Mundial hay una reunión con los árbitros. Nos dijeron 'tienen que estar muy atentos, sobre todo ustedes los defensores. Si el balón los toca a ustedes primero, la jugada vale, así ustedes arranquen en fuera de lugar'.

Yepes contó que la persona que estuvo a cargo de esta reunión, que se hace previo a cada Mundial, sea de clubes o selecciones, le dio esa indicación directamente a él. Sin embargo, así fue como llegó su famoso gol anulado.

Llega el partido Brasil - Colombia, el balón le pega primero a un defensor de Brasil, yo hago el gol y el árbitro marca fuera de lugar.

Tras la eliminación de Colombia, Yepes tuvo que jugar el Mundial de Clubes de 2014 con San Lorenzo, llegando a este club que había ganado la Copa Libertadores. Allí se realizó una nueva reunión y llegó esta nueva charla, donde lo dejaron frío.