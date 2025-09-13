CANAL RCN
Sigue en racha: Luis Javier Suárez celebró un nuevo gol con Sporting de Lisboa

El delantero samario regresó a su club con el pecho hinchado tras la brillante actuación con la Selección Colombia ante Venezuela.

Luis Javier Suárez
FOTO: Sporting de Lisboa

septiembre 13 de 2025
05:00 p. m.
Luis Javier Suárez sigue dulce con el gol. Luego de lo que fue la destacada actuación del delantero samario con la camiseta de la Selección Colombia ante Venezuela, donde se despachó con cuatro tantos, ahora volvió a convertir en el regreso a su club.

El '97' del Sporting de Lisboa fue titular en el partido donde se enfrentaron al Familicão por la quinta fecha de la Primeira Liga de Portugal. Sobre el minuto 65, aprovechó para cazar un rebote en el área y con un remate sutil, la mandó al fondo de la red.

¿Cuántos goles lleva Luis Suárez en Sporting de Lisboa?

Es el tercer gol del futbolista colombiano vistiendo la camiseta de su nuevo club, el cual pagó más de 20 millones de euros en el pasado mercado de fichajes para reemplazar al delantero sueco Viktor Gyökeres, hoy goleador en el Arsenal.

Suárez ya había marcado un doblete en la goleada frente al FC Arouca el pasado 17 de agosto. Ahora marca un nuevo tanto en su quinto partido oficial vistiendo esta camiseta. Cabe recordar que viene de convertir casi 30 goles en la segunda división de España.

¿Qué viene para Luis Javier Suárez?

Luego de este partido que deja a Sporting peleando por el liderato de la liga portuguesa, solo por detrás del FC Porto, el equipo se prepara para lo que será su debut en la UEFA Champions League este jueves 18 de septiembre.

El primer rival será el FC Kairat Almaty de Kazajistán, club que se terminó clasificando para esta fase de la competencia contra todo pronóstico. El juego será en Lisboa y deberán aprovechar para tomar ventaja, pues también deberán medirse a clubes como Napoli, Olympique de Marsella, Juventus o Bayern Múnich.

