Compañero de James Rodríguez reveló la 'advertencia' que les hicieron antes de su llegada al Club León

James Rodríguez fue anunciado el 13 de enero como nuevo refuerzo del Club León de México y, desde ese entonces, la expectativa alrededor de él ha sido total.

Fecha a fecha, en cada uno de los estadios del territorio mexicano, el '10' colombiano ha sido tratado como una estrella. Además, ha tenido actuaciones que han engrandecido la admiración y fomentado una gran cantidad de elogios.

Y es que la adaptación de James Rodríguez a la Liga MX fue tan rápida que recibió la banda de capitán. Además, en nueve partidos ha sumado cuatro asistencia de lujo y dos goles.

En medio de esa realidad, Stiven Barreiro, el defensa central colombiano que también milita en el Club León, habló con el Vbar Caracol y reconoció que el aporte de James Rodríguez ha sido fundamental para estar ad portas de romper un récord histórico.

Pero, además, reveló una advertencia que les hicieron sobre la actitud del '10' antes de que hiciera su primer contacto con el plantel. ¿Acertaron en lo que les dijeron o fallaron totalmente?

¿Qué les advirtieron a los jugadores del Club León sobre la actitud de James Rodríguez?

Stiven Barreiro, el central que admitió que James Rodríguez le ha comunicado que siga trabajando como lo está haciendo para que entre en el radar de la Selección Colombia, puntualizó que antes de que el '10' llegara surgieron algunos rumores de que era 'agradado'.

No obstante, aseguró que desde el primer momento que compartió con él se dio cuenta de que esa versión no es verdad. Pues, explicó que James Rodríguez no solo ha sido cordial, sino que también ha puesto al grupo como prioridad en el día a día.

"James es un tipo que le gusta jugar mucho 'ping-pong', todos los días jugamos y en el camerino es bastante sociable. Nosotros pensamos que no porque se decían muchas cosas, pero la verdad es que para él primero es el grupo, segundo es el grupo y tercero es el grupo", dijo Stiven Barreiro.

"Nos habían comentado sobre algún agrande, pero dijimos que íbamos a esperar a que llegue para conocerlo porque nunca había tenido la oportunidad de coincidir con él en ningún equipo. Nos ha caído muy bien y es el que organiza las comidas en el club y todo", añadió.

Adicionalmente, reveló que, a modo de regalo, el '10' les llevó paquetes de su propio café.

¿Cuándo vuelve a jugar el Club León de James Rodríguez?

El Club León de James Rodríguez y Stiven Barreiro, que es líder de la Liga MX con 26 puntos, tres más que el Club América, volverá a jugar en condición de visitante el próximo domingo 9 de marzo.

Su rival será el Santos Laguna, que está en la última posición de la tabla, y el partido iniciará a partir de las 6:00 de la tarde (hora de Colombia).