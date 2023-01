¿Miguel Monsalve se desespera por ser titular?: " El equipo requiere una solución"

La Selección Colombia sub-20 tuvo un discreto debut contra Paraguay este jueves en el Sudamericano. El equipo comenzó errático y apurado luego del tempranero gol de penal de los 'guaranís', pero en el segundo tiempo fue remontando el trámite y de a poco fue metiendo a su rival en propio campo.

Los cambios que ingresaron desde el banco de suplentes le dieron un segundo aliento a la 'tricolor', que fue encontrando su mejor fútbol con conexiones y buenos pases, sobre todo de Miguel Monsalve, que manejó los hilos de la creación de juego cuando entró en lugar de Juan David Fuentes.

En zona mixta después del partido que terminó 1-1, el talentoso volante habló de lo que fue el desarrollo del juego y de su muy buena irrupción para evitar la caída de Colombia en el debut.

“Muy contento por como pude entrar, por lo que le brindé al equipo que de pronto necesitaba que era un poco más de claridad en la parte ofensiva. Todo lo que hago es para ayudarle al equipo. Se mostraron cosas muy buenas en ataque en el segundo tiempo, en la parte defensiva también pudimos mantener a Paraguay en el campo rival. Agradecerle a la gente que nos vino a ver y que sigan apoyándonos, que sigan viniendo porque esto apenas es el comienzo y nos faltan tres fechas para demostrar lo que es Colombia”, dijo.

“En el primer tiempo se estaba teniendo el balón, pero faltaba claridad en el último tercio y es algo que le puedo brindar al equipo, el profe sabe que puedo marcar la diferencia ahí y se demostró, le di claridad al equipo y tuve opciones de gol. Tengo que seguir haciendo eso y ser mas decisivo", añadió.

A pesar de solo haber jugado el segundo tiempo, Miguel Monsalve declaró estar tranquilo y ser respetuoso con las decisiones de Héctor Cárdenas, pero mostró su compromiso de dar lo mejor de sí cada vez que tuviera minutos, para así demostrar también toda su calidad.

"Siempre estoy preparado para jugar el tiempo que me toque, he estado enfocado en este torneo y en cualquier minuto que tenga, sea titular o suplente, es para marcar una diferencia y contribuirle al equipo. Es decisión del profe, él pone los que son mas convenientes para el rival y uno como suplente tiene que estar atento para que, cuando le toque la oportunidad, pueda ser más influyente que los que estaban en el campo porque el equipo requiere una solución y hoy lo pude hacer. Estoy tranquilo, desde el minuto que me toque voy a intentar hacer lo mejor y el profe también hace lo mejor para el grupo", soltó.