¡Jorge Carrascal es campeón de Copa Libertadores con Flamengo!

El colombiano Jorge Carrascal sumó un nuevo título para su carrera profesional este sábado 29 de noviembre al coronarse campeón de la Copa Libertadores 2025 con Flamengo, que se impuso 1-0 frente a Palmeiras en el Monumental de Lima.

El fútbol sudamericano vivió una jornada inolvidable este sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima, donde Flamengo se coronó campeón de la Copa Libertadores 2025 tras vencer 1-0 a Palmeiras.

En medio de una final intensa, marcada por la tensión y la calidad individual, el colombiano Jorge Carrascal celebró su primer título continental con el equipo carioca, consolidándose como una pieza clave en el engranaje ofensivo del Fla. Su participación encajó en una campaña impecable que terminó con el club brasileño levantando su cuarta Libertadores en la historia.

El partido fue cerrado, disputado y con pocas opciones claras, pero la jerarquía del Flamengo terminó imponiéndose en el momento crucial. El gol del título fue obra de Danilo, quien conectó un cabezazo imparable en el minuto 67 luego de un corner perfectamente ejecutado por el uruguayo Giorgian de Arrascaeta. El tanto silenció a los hinchas paulistas y desató la alegría de miles de aficionados rubro-negros que coparon las tribunas del Monumental.

Un triunfo que consagra el proyecto de un joven entrenador

Este título, además de engrandecer la historia del club, ratifica el trabajo de un técnico joven que asumió el mando apenas el año pasado y que logró plasmar un estilo claro, ofensivo y disciplinado. Su proyecto, que combina experiencia con talento emergente, le permitió a Flamengo convertirse en el primer club brasileño en alcanzar el tetracampeonato del certamen, sumando esta conquista a las obtenidas en 1981, 2019 y 2022.

La presencia de Jorge Carrascal fue clave durante la campaña, aportando creatividad, desequilibrio y volumen ofensivo en varios tramos del torneo. Su consolidación en el fútbol brasileño se refleja ahora en un título que lo proyecta como uno de los colombianos más destacados en el exterior.

Flamengo sueña con el doblete en una temporada perfecta

Con la Copa Libertadores asegurada, el Fla apunta ahora a un cierre de año histórico. El equipo lidera el Brasileirao con cinco puntos de ventaja sobre Palmeiras, su rival de la final continental, y restan apenas dos partidos para el final del campeonato. De conseguir el título liguero, el club firmaría un doblete que coronaría una temporada excepcional en términos deportivos.

La victoria en Lima no solo fortalece el prestigio internacional de Flamengo, sino que también abre una nueva página en la carrera de Carrascal, quien suma un título que lo impulsa hacia nuevos desafíos y eleva su nombre dentro del panorama sudamericano. El Fla, por su parte, escribe una vez más su nombre en lo más alto del continente, confirmando que su proyecto deportivo sigue siendo uno de los más sólidos y ambiciosos de la región.