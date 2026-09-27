Auditoría destapa millonarios hallazgos en Colpensiones: contratos, gastos y 800 cargos bajo la lupa

Una auditoría realizada durante la breve gestión de Carlos René Montoya como presidente de Colpensiones ha destapado irregularidades en contratos millonarios y un incremento significativo en gastos operativos de la entidad encargada de administrar las pensiones de millones de colombianos.

Auditoría a Colpensiones reveló preocupantes datos

El análisis se centró en el contrato 076-2025, destinado a garantizar la migración de datos y modernizar el sistema tecnológico de Colpensiones.

Este acuerdo, que evolucionó desde un contrato iniciado en 2019, recibió una adición presupuestal de $18.600 millones, elevando su valor total a $145.531 millones.

Según el informe conocido por Noticias RCN, esta adición tenía como finalidad servir como mecanismo de transición mientras se implementaba un nuevo esquema de centro de datos.

Sin embargo, la auditoría señala aspectos preocupantes. "No obstante, llama la atención que, pese a la cuantía del nuevo contrato, hubiera sido necesario mantener simultáneamente compromisos económicos", destaca el documento.

A pesar de las millonarias inversiones, el proceso de ejecución enfrentó dificultades que requirieron más adiciones presupuestales.

La investigación del Ministerio de Trabajo también alertó sobre el estado actual del sistema que maneja los datos de Colpensiones.

"Actualmente se han presentado fallas, indisponibilidades, problemas en ambientes tecnológicos y otras situaciones bloqueantes", señala el informe, evidenciando que las inversiones no han resuelto los problemas operativos de la entidad.

Otro hallazgo significativo es el incremento en los gastos de personal temporal. De un año a otro, estos costos aumentaron más de $40.000 millones. Adicionalmente, el decreto 076-2026 habilitó la creación de 800 cargos que actualmente están bajo investigación, según información exclusiva conocida por este noticiero.

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Arriendos y cargos: lo que reveló la auditoría a Colpensiones

El arrendamiento de un edificio también quedó bajo la lupa de la auditoría, con un valor que alcanza los $39.000 millones.

El informe señala que "la información no permite verificar plenamente la razonabilidad económica de los aproximadamente $17.340 millones reconocidos por concepto de acondicionamiento".

Estos hallazgos deberán ser aclarados por la nueva presidenta de Colpensiones, Beatriz Vélez, quien asume la responsabilidad de proteger los ahorros pensionales de los colombianos.