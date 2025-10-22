CANAL RCN
¡Solo cinco cupos! Así está la tabla de la Liga BetPlay a falta de cuatro fechas

A la Liga BetPlay le restan tan solo cuatro fechas para definir los ocho clasificados a cuadrangulares y así está la tabla.

Nacional
octubre 22 de 2025
07:08 p. m.
El campeonato colombiano entra en su punto más emocionante. A falta de cuatro fechas para finalizar la fase del todos contra todos de la Liga BetPlay, los equipos ajustan sus últimos movimientos en busca de un cupo en los cuadrangulares semifinales. La tabla está al rojo vivo, y aunque tres clubes ya aseguraron su presencia en la siguiente instancia —Atlético Bucaramanga, Independiente Medellín y Junior de Barranquilla—, el resto del pelotón sigue luchando con todo por mantenerse con vida en el torneo.

El tramo final promete una batalla intensa, con varios enfrentamientos directos entre equipos que se juegan la clasificación y otros que pelean por no despedirse de la competencia antes de tiempo. Los márgenes son mínimos, y cada punto que se sume en estas últimas jornadas puede cambiar radicalmente el panorama.

Los tres ya clasificados y el grupo que los sigue de cerca

El Bucaramanga ha sido la gran revelación del campeonato, con un rendimiento regular y una defensa sólida que lo mantiene en lo más alto. Medellín, por su parte, ha consolidado un estilo de juego efectivo y equilibrado bajo una estructura táctica que lo hace fuerte en casa y fuera de ella. Junior completa el tridente de clasificados, mostrando un fútbol dinámico y contundente, especialmente en Barranquilla.

Detrás de ellos, una larga fila de aspirantes pelea por no quedarse fuera: clubes tradicionales y revelaciones del semestre buscan sumar los puntos necesarios para asegurar su boleto. La tensión aumenta jornada tras jornada, con escenarios en los que cualquier tropiezo puede ser definitivo.

Los que aún sueñan, aunque el margen es mínimo

En la parte baja de la tabla, Millonarios, Deportivo Pereira y Unión Magdalena todavía conservan opciones matemáticas, aunque la realidad indica que sus posibilidades son reducidas. Necesitan una combinación de triunfos propios y tropiezos de sus rivales directos para colarse entre los ocho.

El cierre de la fase regular promete emociones al límite. Cada gol, cada partido y cada decisión arbitral serán determinantes en la definición de los clasificados. El margen de error es mínimo, y la Liga BetPlay se prepara para cuatro jornadas finales llenas de drama, presión y fútbol intenso, en la antesala de unos cuadrangulares que prometen ser apasionantes.

  1. Bucaramanga – 31 puntos
  2. Medellín – 31 puntos
  3. Junior – 31 puntos
  4. Atlético Nacional – 28 puntos
  5. Fortaleza – 28 puntos
  6. Deportes Tolima – 26 puntos
  7. Llaneros – 25 puntos
  8. Santa Fe – 22 puntos
  9. Águilas Doradas – 21 puntos
  10. América de Cali – 20 puntos
  11. Alianza – 20 puntos
  12. Deportivo Cali – 20 puntos
  13. Once Caldas – 19 puntos
  14. Deportivo Pereira – 18 puntos
  15. Millonarios – 18 puntos
  16. Unión Magdalena – 18 puntos
