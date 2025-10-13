Tabla de posiciones de la Liga Betplay tras los triunfos de Junior y Bucaramanga: hubo cambios

La liga colombiana dejó varios cambios en la tabla de posiciones tras la jornada futbolera de este domingo. Bucaramanga y Junior sumaron triunfos importantes, mientras que Santa Fe complicó su clasificación.

Bucaramanga (30 puntos) ha ratificado su excelente semestre al mantenerse firme en el liderato de la Liga BetPlay Dimayor II-2025, a pesar de la presión constante de sus inmediatos perseguidores.

El conjunto 'Leopardo' sigue en la cúspide gracias a su solidez defensiva y efectividad en ataque. Con 30 puntos, y habiendo disputado la mayoría de sus encuentros, el equipo se perfila como uno de los favoritos para llevarse el anhelado título. Sin embargo, no hay margen para relajarse, ya que el Junior de Barranquilla (28 puntos) y el sorpresivo Fortaleza CEIF (que aún ni ha jugado, siguen al acecho.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay tras jornada del domingo

A los triunfos de Bucaramanga y Junior se sumó la sorpresiva derrota de Independiente Santa Fe, actual campeón del torneo colombiano.

Los cardenales cayeron en su casa de manera estrepitosa ante Llaneros, equipo que gracias al triunfo se metió en la pelea por clasificar a los cuadrangulares semifinales.

En otro de los duelos de la jornada dominical, Águilas Doradas y Pasto igualaron a dos goles, dejando al equipo dorado alejado de la posibilidad de clasificar.

De esta manera, así quedó la tabla:

Bucaramanga - 30 puntos. Junior - 28 puntos. Fortaleza - 25 puntos. Atl. Nacional - 24 puntos. Medellín - 24 puntos. Tolima - 23 puntos. Llaneros - 22 puntos. Santa Fe - 20 puntos. Cali - 20 puntos. Alianza - 20 puntos. Once Caldas - 19 puntos. Águilas D - 18 puntos. América - 17 puntos. Millonarios - 17 puntos. Envigado - 16 puntos. Pereira - 15 puntos. Magdalena - 15 puntos. Pasto - 12 puntos. Boyacá Chicó - 12 puntos. Equidad - 11 puntos.

Cabe recordar que de la jornada 15 faltan por disputar varios juegos, siendo el de Deportivo Cali ante Nacional el más atractivo de la jornada.