CANAL RCN
Deportes

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay 2025 tras la fecha 6: hubo cambios

Conozca cómo quedaron las posiciones tras la disputa de la sexta jornada.

Tabla de posiciones de la Liga Betplay
Foto: DIMAYOR

Noticias RCN

agosto 10 de 2025
09:53 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este domingo 10 de agosto, la liga colombiana cerró el telón de la sexta jornada, la cual se disputó desde el pasado, viernes y dejó varias sorpresas en algunos duelos.

En esta jornada, dos equipos perdieron el invicto que traían en las cinco primeras fechas. Se trata de Llaneros y Santa Fe, clubes que cayeron ante Medellín y Bucaramanga, respectivamente.

Clásico bogotano podría tener giro sustancial y se jugaría este día: presidente de Dimayor reveló detalles
RELACIONADO

Clásico bogotano podría tener giro sustancial y se jugaría este día: presidente de Dimayor reveló detalles

Además de ello, en esta jornada también se vivió el tropiezo del líder del campeonato, Junior, que, pese a no caer, si cedió puntos ante un rival de menor envergadura como Envigado.

Por otro lado, otro de los golpes de la jornada se dio en el Pascual Guerrero, lugar donde América cayó con Tolima y sumó su segunda derrota de manera consecutiva.

Los que siguen firmes en la tabla de posiciones

Si bien varios equipos perdieron sus invictos, otros se mantienen firmes en esa lucha por los primeros lugares de la liga colombiana.

Uno de ellos fue Nacional, equipo que vapuleó en su casa a Alianza Valledupar y se aproxima al liderato del campeonato.

¿Millonarios será comprado por el City Group? Gustavo Serpa revela toda la verdad
RELACIONADO

¿Millonarios será comprado por el City Group? Gustavo Serpa revela toda la verdad

Por otro lado, Fortaleza, equipo bogotano, sigue firme y sigue invicto en el campeonato.

Así está la tabla de posiciones de la Liga Betplay 2025

  1. Junior - 14 puntos.
  2. Atl. Nacional - 11 puntos.
  3. Llaneros - 11 puntos.
  4. Fortaleza - 10 puntos.
  5. Medellín - 10 puntos.
  6. Tolima - 10 puntos.
  7. Santa Fe - 9 puntos.
  8. Pereira - 8 puntos.
  9. Bucaramanga - 7 puntos.
  10. Envigado - 6 puntos.
  11. Cali - 6 puntos.
  12. Pasto - 5 puntos.
  13. Boyacá Chicó - 5 puntos.
  14. Equidad - 5 puntos.
  15. U. Magdalena - 5 puntos.
  16. Alianza - 5 puntos.
  17. América - 4 puntos.
  18. Águilas D - 4 puntos.
  19. Once Caldas - 2 puntos.
  20. Millonarios - 1 punto
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Liga BetPlay

Clásico bogotano podría tener giro sustancial y se jugaría este día: presidente de Dimayor reveló detalles

Luis Díaz

Filtran desde Alemania el trabajo de Luis Díaz que impresiona a su cuerpo técnico

Fútbol

James Rodríguez tendría nuevo técnico en León: confirman acercamientos

Otras Noticias

Temblor en Colombia

Fuerte temblor de 4,9 se sintió en varias partes de Colombia: este fue el epicentro

El Servicio Geológico Colombiano reportó la emergencia este domingo en horas de la noche.

Alimentos

Cursos virtuales de cocina gratis en el Sena: así puede inscribirse y obtener su certificado

Aprendacocina básica, colombiana, internacional y repostería desde casa con el Sena y mejore su perfil profesional sin costo alguno.

Tecnología

Líder de tecnología: de técnico a estratega clave en las empresas

Inglaterra

Eligen a la primera mujer homosexual como arzobispo en Gran Bretaña: ¿Quién es?

Cuidado personal

Siete hábitos para lucir radiante, según investigaciones sobre el envejecimiento