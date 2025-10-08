Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay 2025 tras la fecha 6: hubo cambios

Este domingo 10 de agosto, la liga colombiana cerró el telón de la sexta jornada, la cual se disputó desde el pasado, viernes y dejó varias sorpresas en algunos duelos.

En esta jornada, dos equipos perdieron el invicto que traían en las cinco primeras fechas. Se trata de Llaneros y Santa Fe, clubes que cayeron ante Medellín y Bucaramanga, respectivamente.

Además de ello, en esta jornada también se vivió el tropiezo del líder del campeonato, Junior, que, pese a no caer, si cedió puntos ante un rival de menor envergadura como Envigado.

Por otro lado, otro de los golpes de la jornada se dio en el Pascual Guerrero, lugar donde América cayó con Tolima y sumó su segunda derrota de manera consecutiva.

Los que siguen firmes en la tabla de posiciones

Si bien varios equipos perdieron sus invictos, otros se mantienen firmes en esa lucha por los primeros lugares de la liga colombiana.

Uno de ellos fue Nacional, equipo que vapuleó en su casa a Alianza Valledupar y se aproxima al liderato del campeonato.

Por otro lado, Fortaleza, equipo bogotano, sigue firme y sigue invicto en el campeonato.

Así está la tabla de posiciones de la Liga Betplay 2025