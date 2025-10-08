¿Millonarios será comprado por el City Group? Gustavo Serpa revela toda la verdad

El panorama deportivo para Millonarios en el segundo semestre no ha sido el mejor. En cuatro presentaciones en liga, el conjunto embajador a penas ha sumado solo un punto, algo que los lo tiene en el penúltimo lugar de la tabla.

Ahora, la incertidumbre no solo se ha despertado en lo deportivo. Durante las últimas semanas, se conoció el rumor de una posible venta del club a la famosa firma, City Group, la cual ha expandido su negocio a nivel mundial, comprando clubes como Bolívar (Bolivia), Bahía (Brasil), Girona (España) y otros.

La versión ha venido rondando desde el pasado mes de julio, cuando el periodista Francisco Vélez, en RCN Radio, aseguró: “Andan buscando un equipo en Colombia, ellos tienen dos figuras para invertir en los clubes de fútbol: una se llama colaboración y la otra se llama inversión total; están estudiando las dos vías”.

Esta fue reafirmada por el medio LosMillonarios.net, el cual indicó que hubo reuniones entre las partes para una posible compra del cuadro bogotano.

Gustavo Serpa reveló la verdad sobre este rumor

Ante el fuerte rumor que se maneja en la prensa, desde la directiva del cuadro azul, encabezada por el máximo accionista Gustavo Serpa, reveló la verdad sobre ello.

En charla con el diario El Tiempo, Serpa aseguró que una posible compra del City Group es "mentira" y que no ha habido acercamientos entre las partes.

Foto: @millosfcoficial

Por lo pronto, Millonarios se concentra en la parte deportiva y espera remontar este bache por el que pasa.

La próxima fecha para los azules será el domingo 17 de agosto, cuando se midan en condición de visitante ante Tolima.