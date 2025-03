LaLiga arde: Atlético de Madrid se subió al liderato con gol de Julián Álvarez

El Atlético de Madrid volvió temporalmente a la cima de la tabla en España al imponerse por la mínima al Athletic de Bilbao (1-0) en la tarde de este sábado primero de marzo.

El delantero argentino Julián Álvarez fue la figura clave al convertir el único tanto del encuentro.

La 'Araña', que gozó de descanso e ingresó en la segunda mitad (56), sentenció pasada la hora de juego (66) de un potente disparo raso que se coló pegado a una esquina luego de batir a Unai Simón en un mano a mano.

El ariete 'albiceleste' hiló su segunda jornada de Liga viendo puerta y llegó a diez tantos y dos asistencias en 26 partidos disputados en el torneo ibérico.

En total, suma 21 tantos y cinco asistencias en 40 partidos en lo que va de la campaña.

"Me siento muy cómodo (en el Atlético de Madrid). Me han ayudado mucho mis compañeros, la gente del club, la gente que me da todo su cariño. Me siento muy cómodo y eso se ve reflejado en la cancha. Lo importante es el equipo, pero para la confianza son importantes los goles", dijo el atacante a la televisión española tras el encuentro.

También vieron acción los argentinos Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Rodrigo de Paul y Ángel Correa, el brasileño Samuel Lino y el uruguayo José María Giménez.

El cuadro 'rojiblanco' llegó a 56 puntos recuperando provisionalmente el primer puesto de la clasificación con dos puntos de ventaja sobre Barcelona (54), que se medirá a la Real Sociedad este domingo.

"Estamos arriba y seguimos en la lucha, pero hay que seguir trabajando", afirmó Julián Álvarez.