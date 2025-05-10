Así está la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II 2025: ¡hay nuevo líder y un equipo descendido!

La fecha 14 de la Liga BetPlay II 2025, que comenzó a jugarse el viernes 3 de octubre, siguió generando múltiples emociones durante el sábado 4 de octubre.

Envigado y Atlético Bucaramanga, en el estadio Polideportivo Sur, abrieron la jornada y los dirigidos por Leonel Álvarez consiguieron la victoria con marcador de 1-2.

Por lo tanto, los 'leopardos' se subieron a la cima del campeonato, mientras que Envigado quedó sin posibilidades matemáticas de salvar la categoría y jugará el 2026 en la B.

Además, posteriormente, Unión Magdalena, en un partidazo, le remontó 3-2 a Águilas Doradas y continúa esperanzado en poder evitar el descenso.

Asimismo, Llaneros, en condición de local, enfrentó a Fortaleza, pero no pudo pasar del 0-0.

Es así como la tabla de posiciones tuvo algunos cambios y quedó de la siguiente manera:

Así está la tabla de la Liga BetPlay II 2025 tras el descenso confirmado de Envigado

Con la nueva victoria de Atlético Bucaramanga, el equipo 'amarillo' no solo quedó como el líder, sino que está muy cerca de cerrar la clasificación.

No obstante, el liderato podría cambiar si Junior obtiene una victoria este domingo 5 de octubre vs. Tolima. El panorama está así:

Bucaramanga: 27 puntos (+11). Junior: 25 puntos (+10). Fortaleza: 25 puntos (+6). Medellín: 24 puntos (+7). Nacional: 23 puntos (+9). Tolima: 20 puntos (+4). Santa Fe: 20 puntos (+4). Deportivo Cali: 20 puntos (0). Alianza: 19 puntos (0). Llaneros: 19 puntos (-2). Once Caldas: 16 puntos (0). Deportivo Pereira: 15 puntos (-2). Unión Magdalena: 15 puntos (-7). América de Cali: 14 puntos (-1). Águilas: 14 puntos (-3). Millonarios: 14 puntos (-5). Envigado: 13 puntos (-3). Boyacá Chicó: 11 puntos (-11). La Equidad: 11 puntos (-11). Pasto: 10 puntos (-6).

Así se continuará jugando la fecha 14 de la Liga BetPlay II 2025

Durante este domingo, se jugarán los siguientes tres partidos:

Pasto vs. Alianza, en el estadio La Libertad, a las 3:00 de la tarde.

Junior vs. Tolima, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, a las 5:15 de la tarde.

Boyacá Chicó vs. Atlético Nacional, en el estadio La Independencia, a las 7:30 de la noche.

Además, el lunes 6 de octubre jugará La Equidad vs. Once Caldas, en el estadio Metropolitano de Techo, a las 7:30 de la noche.

Mientras tanto, Millonarios, en El Campín, jugará el martes 7 de octubre vs. América de Cali, y el partido entre Independiente Medellín vs. Independiente Santa Fe, en el Atanasio Girardot, se encuentra aplazado.