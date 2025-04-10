Así quedó la tabla del descenso de la Liga BetPlay tras la pérdida de categoría confirmada: ¿cómo está Deportivo Cali?

La Liga BetPlay II 2025 se siguió jugando este 4 de octubre de 2025 y durante la jornada se confirmó el primer equipo descendido.

Envigado, en su estadio, perdió 1-2 vs. Bucaramanga y se quedó sin posibilidades matemáticas de poder salvar la categoría.

Mientras tanto, Unión Magdalena, también en condición de local, remontó un partido que comenzó perdiendo muy rápido y ganó 3-2.

Por lo tanto, la tabla del descenso quedó de 'infarto' en recta final del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay II 2025.

Así quedó la tabla del descenso de la Liga BetPlay tras lo sucedido con Envigado

En este momento, a pesar de su victoria, Unión Magdalena sigue siendo el equipo más complicado en las cuestiones del descenso. La tabla está así:

20. Unión Magdalena, con promedio de 0,76.

19. Envigado, con promedio de 0,83. (Ya descendido).

18. Boyacá Chicó, con un promedio de 1,02.

17. Llaneros, con un promedio de 1,15.

16. La Equidad, con un promedio de 1,15.

15. Deportivo Cali, con un promedio de 1,19.

14. Alianza, con un promedio de 1,25.

¿Y cómo está la tabla de la Liga BetPlay II 2025?

Este sábado se jugaron tres partidos en la Liga BetPlay II 2025. Envigado y Bucaramanga abrieron la jornada, posteriormente Unión Magdalena enfrentó a Águilas y, en el último turno, Llaneros empató 0-0 con Fortaleza.

Con esos resultados, la tabla de la Liga BetPlay II 2025 quedó así:

