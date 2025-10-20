¡Se mueve el descenso! Así quedó la tabla tras resultados del Cali, Unión Magdalena y Chicó en la fecha 16

Gran parte de la fecha 16 de la Liga BetPlay II 2025 se jugó durante este último fin de semana y no solo hubo cambios en la tabla de posiciones, sino que también en los promedios del descenso.

En esta jornada, Unión Magdalena, que es el equipo más comprometido en la tabla del descenso, logró vencer 3-1 a Envigado en condición de local.

Mientras tanto, Boyacá Chicó, que es el segundo equipo más cerca del descenso 2025, empató 0-0 vs. Independiente Santa Fe en Tunja y sigue sin poder salvarse.

Y, en otros de los casos, Deportivo Cali perdió 0-2 vs. América de Cali en Palmaseca, Llaneros le ganó 2-0 a Once Caldas en Villavicencio y Alianza cayó 1-0 vs. Águilas Doradas en Rionegro.

¿Cómo quedó la tabla del descenso de la Liga BetPlay 2025? ¿Cuál es la situación del Deportivo Cali? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Atento, Deportivo Cali: así quedó la tabla del descenso de la Liga BetPlay 2025 tras la derrota en la fecha 16

Por ahora, tras la jornada 16, Unión Magdalena y Boyacá Chicó siguen siendo los equipos que más están luchando por no perder la categoría. Las posiciones y los promedios actuales son los siguientes:

20. Unión Magdalena: con 29 puntos y 0,81 de promedio.

19. Envigado: con 96 puntos y 0,84 de promedio (ya descendido).

18. Boyacá Chicó: con 115 puntos y 1,01 de promedio.

17. La Equidad: con 128 puntos y 1,13 de promedio.

16. Deportivo Cali: con 133 puntos y 1,17 de promedio.

15. Alianza: con 140 puntos y 1,23 de promedio.

14. Llaneros: con 45 puntos y 1,25 de promedio.

¿Qué partido falta por jugarse en la fecha 16 y seguiría moviendo el promedio en la tabla del descenso de la Liga BetPlay 2025?

Luego del fin de semana, el único partido que falta por jugarse en la fecha 16 de la Liga BetPlay II 2025 es el de La Equidad vs. Deportes Tolima.

Este encuentro se disputará este 20 de octubre de 2025, en el estadio Metropolitano de Techo, e iniciará a las 6:00 de la tarde.