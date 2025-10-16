CANAL RCN
Atención, Deportivo Cali: así estaría iniciando la tabla del descenso del 2026 tras fin de fecha 15 en la Liga BetPlay

Luego de los últimos resultados en la Liga BetPlay, varios equipos siguen mirando la tabla del descenso de reojo. Así estaría el panorama para el inicio del próximo año.

Foto: @deportivocalioficial, @unionmagdalenasa y @boyacachico_oficial en Instagram.

Noticias RCN

octubre 16 de 2025
07:13 a. m.
En la noche del 15 de octubre, tras el partido entre Pereira y Millonarios, en el cual el 'albiazul' perdió 3-2, culminó la fecha 15 de la Liga BetPlay II 2025.

Por lo tanto, no solo quedó ardiendo la tabla de posiciones debido a que Pereira se sumó a la pelea luego de quedar a dos puntos del octavo, sino que también se continuó apretando el descenso de cara al 2026.

Así estaría iniciando la tabla del descenso de la Liga BetPlay en el 2026: atención Deportivo Cali

Si el campeonato se terminara en estos momentos, tras la culminación de la fecha 15, Unión Magdalena estaría descendiendo y Boyacá Chicó sería el equipo que iniciaría más comprometido en el 2026.

El panorama, con los últimos resultados, se encontraría así en estos momentos:

20. Ascendido.

19. Ascendido.

-Unión Magdalena: habría descendido con 26 puntos y 0,74 de promedio.

18. Boyacá Chicó: 65 puntos y 0,89 de promedio.

17. La Equidad: 76 puntos y 1,04 de promedio.

16. Alianza: 82 puntos y 1,12 de promedio.

15. Deportivo Cali: 82 puntos y 1,12 de promedio.

14. Águilas Doradas: 85 puntos y 1,16 de promedio.

¿Y cómo quedó la tabla del descenso de la Liga BetPlay 2025 tras el fin de la fecha 15?

Con las derrotas de Unión Magdalena, Boyacá Chicó y Deportivo Cali en la fecha 15 de la Liga BetPlay, la tabla del descenso se encuentra así:

20. Unión Magdalena: 26 puntos y 0,74 de promedio.

19. Envigado: 96 puntos y 0,85 de promedio (ya descendido).

18. Boyacá Chicó: 114 puntos y 1,01 de promedio.

17. La Equidad: 128 puntos y 1,13 de promedio.

16. Deportivo Cali: 133 puntos y 1,18 de promedio.

15. Llaneros: 42 puntos y 1,20 de promedio.

14. Alianza: 140 puntos y 1,24 de promedio.

 

 

 

